"Волкодавы Сталина": кто выследил Бандеру и других украинских нацистов

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Девятого мая 1945 года Красная армия победила фашистскую Германию, но, к сожалению, мир наступил не для всех советских граждан. Еще около десяти лет нашим военным, сотрудникам органов госбезопасности и милиции пришлось бороться с бандеровцами, ушедшими в подполье.

"Шоб не смотрели москальские фильмы!"

Для восстановления инфраструктуры и помощи советская власть направила на запад Украины множество специалистов: врачей, учителей, строителей, партийных работников, председателей колхозов. К сожалению, многие из них были убиты националистами.

Советской власти на Западной Украине противостоял хорошо организованный и подготовленный противник. Украинская повстанческая армия* (ОУН-УПА*), более известная в народе как "бандеровцы", представляла собой не разрозненные банды, а мощную боевую организацию с жесткой структурой. Костяк составляли легионеры расформированных националистических батальонов, разгромленной дивизии СС "Галичина" и карательных полицейских отрядов.

"Борцы за свободу" саботировали выборы, сбор урожая, обкладывали данью целые села, устраивали на дорогах засады для воинских частей. Часто от их рук страдали обычные сельчане, только наладившие свою жизнь после войны.

В селе Ракитное Ровенской области бандеровцы расстреляли местных жителей, которые пошли в кинотеатр: "Шоб не смотрели москальские фильмы!" В ответ сотрудники госбезопасности провели целый ряд операций по обезглавливанию националистического подполья.

Не помогли телохранители-любовницы

Особую опасность представлял Роман Шухевич — верный сторонник Степана Бандеры, ставший символом антисоветского националистического движения на Западе Украины. В 1944 году он возглавил УПА*.

© Public domain Роман Шухевич © Public domain Роман Шухевич

По воспоминаниям Павла Судоплатова — Сталинского Волкодава: "Этот человек обладал незаурядной храбростью и имел опыт конспиративной работы, что позволило ему еще и через семь лет после ухода немцев заниматься активной подрывной деятельностью".

Многочисленные попытки его поймать не увенчались успехом, "хитрый лис" обходил все ловушки.

"Нам, в свою очередь, удалось установить личность четырех его телохранителей-женщин, которые одновременно были и его любовницами", — рассказывал Судоплатов.

В результате работы спецслужб в марте 1950 года удалось узнать точное местоположение Шухевича: село Белогорща подо Львовом. Оперативники МГБ окружили сельпо, в котором находился Шухевич, и предложили ему сдаться. Тот ответил выстрелами из автомата. Завязалась перестрелка, в итоге Шухевич был убит.

Пистолет с ядом для главаря националистов

Не успокаивался и находившийся в эмиграции лидер и организатор украинского националистического движения — Степан Бандера. Его усилия по дестабилизации обстановки на Украине заставили советскую разведку пойти на самые решительные меры.

Но подобраться к Бандере, который проживал в Мюнхене, было непросто: нациста круглосуточно усиленно охраняли. На протяжении всего 1959 года за Бандерой следил агент КГБ Богдан Сташинский. Только спустя десять месяцев после обнаружения места жительства шпион смог подобраться к своей цели.

Пятнадцатого октября 1959-го Сташинский организовал засаду в подъезде дома, где проживал Бандера. В руках у советского агента был газетный сверток, внутри которого находился специальный пистолет, стреляющий ампулами с раствором цианистого калия.

CC0 / / Степан Бандера CC0 / / Степан Бандера

В этот день всегда осторожный и бдительный Бандера почему-то неожиданно отпустил телохранителей, что в итоге стоило ему жизни. Негромкий выстрел — Бандера вскрикнул. Вышедшие соседи обнаружили распластавшимся на лестничной клетке некогда всемогущего вожака украинских националистов в луже крови из-за травмы головы при падении. По дороге в больницу он скончался.

Последний вожак бандеровцев

Преемником Шухевича стал Василь Кук, которому в КГБ СССР дали оперативную кличку Барсук. Задержать его было крайне непросто.

И все же его смогли заманить в ловушку. Сотрудникам КГБ удалось завербовать связного, которому Кук доверял и поэтому согласился на встречу.

В качестве места подготовили подземный бункер, в котором нацист не раз останавливался.

Кука захватили спящим. Перед выводом из схрона он попросил выпить. Когда ему отказали — только посетовал : "Эх, такой момент, а вина нет".

Девятнадцатого сентября 1960 года Василий Кук выступил по радио с обращением ко всем живущим за рубежом украинцам, в котором признал советскую власть на Украине законной и отрекся от ОУН-УПА*. Однако его отречение было неискренним: в 1991-м он вновь заявил о своих националистических взглядах.

К сожалению, сейчас на Украине "национализм" вновь поднял голову. Вероятно, кое-кого уроки истории так ничему и не научили.