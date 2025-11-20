https://ria.ru/20251120/voennye-2056443735.html
ВС России продвигаются в направлении Красного Лимана
ВС России продвигаются в направлении Красного Лимана - РИА Новости, 20.11.2025
ВС России продвигаются в направлении Красного Лимана
ВС РФ активно продвигаются в направлении Красного Лимана, сообщил командующий группировкой "Запад" Сергей Кузовлев в докладе президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 20.11.2025
