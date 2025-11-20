Рейтинг@Mail.ru
ВС России продвигаются в направлении Красного Лимана - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 20.11.2025
ВС России продвигаются в направлении Красного Лимана
ВС России продвигаются в направлении Красного Лимана
ВС РФ активно продвигаются в направлении Красного Лимана, сообщил командующий группировкой "Запад" Сергей Кузовлев в докладе президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 20.11.2025
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. ВС РФ активно продвигаются в направлении Красного Лимана, сообщил командующий группировкой "Запад" Сергей Кузовлев в докладе президенту России Владимиру Путину.
"Штурмовые группы 25-й армии активно продвигаются в направлении города Красный Лиман, который является крупнейшим железнодорожный узлом в регионе", - сказал он.
Президент РФ в четверг посетил один из командных пунктов группировки "Запад".
Российский военнослужащий в зоне СВО
Прорыва ВСУ из Купянска не было, заявил командующий группировкой "Запад"
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасный ЛиманВладимир Путин
 
 
