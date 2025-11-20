Рейтинг@Mail.ru
Преследование "Сердца Молдовы" вызвало резонанс в мире, заявила Влах - РИА Новости, 20.11.2025
18:46 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/vlakh-2056398031.html
Преследование "Сердца Молдовы" вызвало резонанс в мире, заявила Влах
Преследование "Сердца Молдовы" вызвало резонанс в мире, заявила Влах - РИА Новости, 20.11.2025
Преследование "Сердца Молдовы" вызвало резонанс в мире, заявила Влах
Экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной в Молдавии партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах заявила, что на преследование властями возглавляемой ею партии обратили... РИА Новости, 20.11.2025
в мире
молдавия
россия
ирина влах
гагаузия
https://ria.ru/20250928/partija-2044892171.html
https://ria.ru/20250926/moldaviya-2044641722.html
молдавия
россия
гагаузия
2025
Новости
в мире, молдавия, россия, ирина влах, гагаузия
В мире, Молдавия, Россия, Ирина Влах, Гагаузия
Преследование "Сердца Молдовы" вызвало резонанс в мире, заявила Влах

Влах: в мире обратили внимание на преследование партии "Сердце Молдовы" властями

КИШИНЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной в Молдавии партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах заявила, что на преследование властями возглавляемой ею партии обратили внимание в мире.
Четыре оппозиционные партии - Соцпартия, Компартия, партия "Будущее Молдовы" и партия "Сердце Молдовы" в конце июля зарегистрировали избирательный Патриотический блок. Апелляционная палата Кишинева 25 сентября удовлетворила запрос минюста Молдавии об ограничении деятельности партии "Сердце Молдовы" на 12 месяцев, на основании чего 26 сентября ЦИК постановил исключить партию из предвыборной гонки в парламент республики и удалить ее представителей из избирательного списка Патриотического блока.
Влах: Партия Сердце Молдовы не сможет поддержать протесты патриотического блока в Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
"Сердце Молдовы" не сможет поддержать протесты в Молдавии, сообщила Влах
28 сентября, 12:08
"Случай с преследованием "Сердце Молдовы" стал беспрецедентным для Молдовы… Мы получили подтверждение, что этот беспрецедентный случай остаётся под внимательным мониторингом международного сообщества. Некоторые наблюдатели уже сообщили, что случай с "Сердце Молдовы" будет отражён в их итоговых отчётах о парламентских выборах 28 сентября", - написала в своём Telegram-канале Влах.
По ее словам, партию сняли с выборов без решения суда и добиваются ограничения деятельности партии на основе недоказанных обвинений. "Последнее заседание Апелляционной палаты должно было состояться 14 ноября, но было отменено в последний момент — из-за болезни судьи. Тем временем 19 ноября истёк законный срок рассмотрения дела, и наложенные на партию ограничения деятельности должны были быть сняты. Мы подали ходатайство об отмене ограничительной меры, но ответа пока не получили. В обращении к партнёрам я указала на серьёзные последствия для демократии и верховенства права, к которым привели эти злоупотребления", - подчеркнула она.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны.
В ходе избирательной кампании молдавская оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.
Митинг оппозиции За Молдову в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В оппозиции рассказали, что означает снятие с выборов "Сердца Молдовы"
26 сентября, 17:08
 
В миреМолдавияРоссияИрина ВлахГагаузия
 
 
