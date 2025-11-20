Преследование "Сердца Молдовы" вызвало резонанс в мире, заявила Влах

По ее словам, партию сняли с выборов без решения суда и добиваются ограничения деятельности партии на основе недоказанных обвинений. "Последнее заседание Апелляционной палаты должно было состояться 14 ноября, но было отменено в последний момент — из-за болезни судьи. Тем временем 19 ноября истёк законный срок рассмотрения дела, и наложенные на партию ограничения деятельности должны были быть сняты. Мы подали ходатайство об отмене ограничительной меры, но ответа пока не получили. В обращении к партнёрам я указала на серьёзные последствия для демократии и верховенства права, к которым привели эти злоупотребления", - подчеркнула она.