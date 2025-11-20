Во Владивостоке один ребенок обратился за медпомощью после давки в школе

https://ria.ru/20251120/vladivostok-2056197329.html
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Один ребёнок обратился с ушибами в поликлинику после давки в раздевалке школы №9 во Владивостоке, других обращений не было, сообщили РИА Новости в минздраве Приморского края.
В соцсетях распространилась информация, что во время давки в школе пострадали многие учащиеся. Как сообщала прокуратура, у многих детей одновременно закончились уроки и все они массово пошли в раздевалку за верхней одеждой. В настоящее время проводится проверка. В муниципальном центре управления города отметили, что все виновники произошедшего будут привлечены к ответственности строго в рамках закона. В местном минздраве РИА Новости сообщили, что обращений за помощью ученикам не было, скорую не вызывали.
"Один ребёнок обратился в поликлинику, там только ушибы, других обращений не было", - сообщили в региональном минздраве.