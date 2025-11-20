Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке один ребенок обратился за медпомощью после давки в школе - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:49 20.11.2025 (обновлено: 09:18 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/vladivostok-2056197329.html
Во Владивостоке один ребенок обратился за медпомощью после давки в школе
Во Владивостоке один ребенок обратился за медпомощью после давки в школе - РИА Новости, 20.11.2025
Во Владивостоке один ребенок обратился за медпомощью после давки в школе
Один ребёнок обратился с ушибами в поликлинику после давки в раздевалке школы №9 во Владивостоке, других обращений не было, сообщили РИА Новости в минздраве... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T08:49:00+03:00
2025-11-20T09:18:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056201554_22:0:705:384_1920x0_80_0_0_76c285787d7282d71151bc089db3b8d2.jpg
https://ria.ru/20251023/davka-2050067812.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056201554_193:0:705:384_1920x0_80_0_0_5c2538d6a2463e406798e195431596e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Во Владивостоке один ребенок обратился за медпомощью после давки в школе

Во Владивостоке ребенок обратился с ушибами в поликлинику после давки в школе

© СоцсетиДавка в раздевалке школы №9 во Владивостоке
Давка в раздевалке школы №9 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Соцсети
Давка в раздевалке школы №9 во Владивостоке
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Один ребёнок обратился с ушибами в поликлинику после давки в раздевалке школы №9 во Владивостоке, других обращений не было, сообщили РИА Новости в минздраве Приморского края.
В соцсетях распространилась информация, что во время давки в школе пострадали многие учащиеся. Как сообщала прокуратура, у многих детей одновременно закончились уроки и все они массово пошли в раздевалку за верхней одеждой. В настоящее время проводится проверка. В муниципальном центре управления города отметили, что все виновники произошедшего будут привлечены к ответственности строго в рамках закона. В местном минздраве РИА Новости сообщили, что обращений за помощью ученикам не было, скорую не вызывали.
"Один ребёнок обратился в поликлинику, там только ушибы, других обращений не было", - сообщили в региональном минздраве.
Давка возле гардероба в школе №548 в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В московской школе произошла давка
23 октября, 13:22
 
ПроисшествияВладивостокПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала