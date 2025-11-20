СК проводит проверку после массовой давки в школе Владивостока

В соцсетях распространилась информация, что во время давки в школе пострадали многие учащиеся. Местные Telegram-каналы сообщали, что у одной школьницы трещина в ребре, у других детей вывихи, а также травмы спины. Как сообщила прокуратура, у многих детей одновременно закончились уроки и все они массово пошли в раздевалку за верхней одеждой. В настоящее время проводится проверка. Ведомство установило, что должностными лицами образовательной организации не приняты необходимые меры для обеспечения безопасности учащихся. В муниципальном центре управления города отметили, что все виновники произошедшего будут привлечены к ответственности строго в рамках закона. По результатам проверки будут приняты меры реагирования, отметили в СУСК. В местном минздраве РИА Новости сообщали, что обращений за помощью ученикам не было, скорую не вызывали. Позже в министерстве рассказали агентству, что один ребенок обратился с ушибами в поликлинику.