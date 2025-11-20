Рейтинг@Mail.ru
СК проводит проверку после массовой давки в школе Владивостока
07:41 20.11.2025 (обновлено: 09:18 20.11.2025)
СК проводит проверку после массовой давки в школе Владивостока
СК проводит проверку после массовой давки в школе Владивостока
СК проводит проверку после массовой давки в школе Владивостока
Следователи проводят проверку по факту информации о травмировании детей во время давки в раздевалке школы №9 во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по региону.
СК проводит проверку после массовой давки в школе Владивостока

СК проверит данные о травмировании детей во время давки в школе во Владивостоке

Давка в раздевалке школы №9 во Владивостоке
Давка в раздевалке школы №9 во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту информации о травмировании детей во время давки в раздевалке школы №9 во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по региону.
В соцсетях распространилась информация, что во время давки в школе пострадали многие учащиеся. Местные Telegram-каналы сообщали, что у одной школьницы трещина в ребре, у других детей вывихи, а также травмы спины. Как сообщила прокуратура, у многих детей одновременно закончились уроки и все они массово пошли в раздевалку за верхней одеждой. В настоящее время проводится проверка. Ведомство установило, что должностными лицами образовательной организации не приняты необходимые меры для обеспечения безопасности учащихся. В муниципальном центре управления города отметили, что все виновники произошедшего будут привлечены к ответственности строго в рамках закона. По результатам проверки будут приняты меры реагирования, отметили в СУСК. В местном минздраве РИА Новости сообщали, что обращений за помощью ученикам не было, скорую не вызывали. Позже в министерстве рассказали агентству, что один ребенок обратился с ушибами в поликлинику.
"Поводом для проведения проверки послужила информация, распространившаяся в социальных сетях, о том, что в школе на улице Пушкинской в городе Владивостоке во время перемены в раздевалке произошло массовое скопление учащихся, в результате чего нескольким детям были причинены травмы", - говорится в сообщении.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Особое внимание уделяется вопросу, как должностные лица учебного заведения выполняют свои обязанности, включая безопасность учащихся.
Как сообщает СУСК, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. В случае обнаружения данных, указывающих на признаки преступления, будет возбуждено уголовное дело.
Как уточнили РИА Новости в СУСК, следователи выясняют информацию по наличию пострадавших.
