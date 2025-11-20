https://ria.ru/20251120/vklad-2056228599.html
Путин оценил значение форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет"
Путин оценил значение форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" - РИА Новости, 20.11.2025
Путин оценил значение форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет"
Форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" внесет серьезный вклад в изучение наследия Нюрнбергского трибунала, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T10:41:00+03:00
2025-11-20T10:41:00+03:00
2025-11-20T10:45:00+03:00
россия
москва
владимир путин
сергей новиков
манеж
музей победы
нюрнбергский процесс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251120/zakharova-2056194090.html
https://ria.ru/20251118/nyurnberg-2055610382.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, сергей новиков, манеж, музей победы, нюрнбергский процесс
Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Новиков, Манеж, Музей Победы, Нюрнбергский процесс
Путин оценил значение форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет"
Путин оценил вклад форума "Без срока давности" в изучение Нюрнбергского процесса
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" внесет серьезный вклад в изучение наследия Нюрнбергского трибунала, заявил президент России Владимир Путин.
Форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" проходит 20-21 ноября в Москве
на площадке Центрального выставочного зала "Манеж
" и Музея Победы
.
"Уверен, что ваш форум пройдет в конструктивном ключе, внесет серьезный вклад в изучение уникального, идейного, исторического наследия Нюрнбергского трибунала", - говорится в приветственном слове Путина
, которое зачитал начальник управления администрации президента РФ
по общественным проектам Сергей Новиков
.
Как обратил внимание глава государства, форум объединил представителей органов власти, молодежных и волонтерских организаций, научных и экспертных кругов, работников архивов и музеев.
"Подчеркну, во многом благодаря вам, вашему энтузиазму, неравнодушию и подвижничеству организуются поисковые экспедиции, проводится кропотливая, скрупулезная работа по рассекречиванию архивных материалов, документов, фотографий, кадров кинохроники. Реализуются другие востребованные инициативы, открывающие новые свидетельства о чудовищных злодеяниях нацистов и их приспешников против мирного населения на оккупированных советских территориях", - подчеркнул Путин.
Президент отметил, что преступления нацистов не имеют срока давности, и однозначная оценка их злодеяниям была дана 80 лет назад в ходе Нюрнбергского трибунала.
"Его нормы и принципы и сегодня актуальны. Они помогают нам твердо противостоять попыткам исказить исторические факты, служат поиску достойных ответов на современные глобальные вызовы и угрозы", - заключил Путин.