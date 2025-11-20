Путин оценил значение форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет"

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" внесет серьезный вклад в изучение наследия Нюрнбергского трибунала, заявил президент России Владимир Путин.

"Уверен, что ваш форум пройдет в конструктивном ключе, внесет серьезный вклад в изучение уникального, идейного, исторического наследия Нюрнбергского трибунала", - говорится в приветственном слове Путина , которое зачитал начальник управления администрации президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков

Как обратил внимание глава государства, форум объединил представителей органов власти, молодежных и волонтерских организаций, научных и экспертных кругов, работников архивов и музеев.

"Подчеркну, во многом благодаря вам, вашему энтузиазму, неравнодушию и подвижничеству организуются поисковые экспедиции, проводится кропотливая, скрупулезная работа по рассекречиванию архивных материалов, документов, фотографий, кадров кинохроники. Реализуются другие востребованные инициативы, открывающие новые свидетельства о чудовищных злодеяниях нацистов и их приспешников против мирного населения на оккупированных советских территориях", - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что преступления нацистов не имеют срока давности, и однозначная оценка их злодеяниям была дана 80 лет назад в ходе Нюрнбергского трибунала.