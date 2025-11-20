Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил значение форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" - РИА Новости, 20.11.2025
10:41 20.11.2025 (обновлено: 10:45 20.11.2025)
Путин оценил значение форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет"
Путин оценил значение форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет"
Форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" внесет серьезный вклад в изучение наследия Нюрнбергского трибунала, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.11.2025
Путин оценил значение форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет"

Путин оценил вклад форума "Без срока давности" в изучение Нюрнбергского процесса

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" внесет серьезный вклад в изучение наследия Нюрнбергского трибунала, заявил президент России Владимир Путин.
Форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" проходит 20-21 ноября в Москве на площадке Центрального выставочного зала "Манеж" и Музея Победы.
Нюрнберг показал, что справедливость торжествует, заявила Захарова
Вчера, 07:46
"Уверен, что ваш форум пройдет в конструктивном ключе, внесет серьезный вклад в изучение уникального, идейного, исторического наследия Нюрнбергского трибунала", - говорится в приветственном слове Путина, которое зачитал начальник управления администрации президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
Как обратил внимание глава государства, форум объединил представителей органов власти, молодежных и волонтерских организаций, научных и экспертных кругов, работников архивов и музеев.
"Подчеркну, во многом благодаря вам, вашему энтузиазму, неравнодушию и подвижничеству организуются поисковые экспедиции, проводится кропотливая, скрупулезная работа по рассекречиванию архивных материалов, документов, фотографий, кадров кинохроники. Реализуются другие востребованные инициативы, открывающие новые свидетельства о чудовищных злодеяниях нацистов и их приспешников против мирного населения на оккупированных советских территориях", - подчеркнул Путин.
Президент отметил, что преступления нацистов не имеют срока давности, и однозначная оценка их злодеяниям была дана 80 лет назад в ходе Нюрнбергского трибунала.
"Его нормы и принципы и сегодня актуальны. Они помогают нам твердо противостоять попыткам исказить исторические факты, служат поиску достойных ответов на современные глобальные вызовы и угрозы", - заключил Путин.
Историк рассказал о значении трибунала в Нюрнберге
18 ноября, 04:13
 
