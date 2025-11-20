Рейтинг@Mail.ru
Поставки вина из ЕС в США рухнули до минимума с 2022 года - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/vino-2056285822.html
Поставки вина из ЕС в США рухнули до минимума с 2022 года
Поставки вина из ЕС в США рухнули до минимума с 2022 года - РИА Новости, 20.11.2025
Поставки вина из ЕС в США рухнули до минимума с 2022 года
Импорт Соединенными Штатами вина из Евросоюза в августе этого года просел на пятую часть, достигнув минимальных значений за три с половиной года, выяснило РИА... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T13:27:00+03:00
2025-11-20T13:27:00+03:00
в мире
сша
италия
франция
евросоюз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927737941_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb250dc1f632a76c9d6b04db075c36fc.jpg
https://ria.ru/20251117/nikolaev-2055482718.html
https://ria.ru/20251115/rossiya-2055050792.html
сша
италия
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927737941_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_f3f2c882fd3b4388a76733bc21e6b888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, италия, франция, евросоюз, россия
В мире, США, Италия, Франция, Евросоюз, Россия
Поставки вина из ЕС в США рухнули до минимума с 2022 года

Поставки вина из ЕС в США рухнули до минимума с февраля 2022 года

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Продажа вина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Импорт Соединенными Штатами вина из Евросоюза в августе этого года просел на пятую часть, достигнув минимальных значений за три с половиной года, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Так, за август этого года США приобрели у ЕС тихого и игристого вина на 351,6 миллиона долларов. Объемы закупок сократились как в месячном выражении - на 20%, так и в годовом - на 28%, достигнув таким образом минимума с февраля 2022 года.
Винодельня Скалистый берег - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Эксперт назвал самые любимые вина россиян
17 ноября, 15:11
Всего по итогам восьми месяцев этого года импорт Штатами европейских вин составил 3,64 миллиарда долларов, увеличившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом ЕС остался главным поставщиком вина в США, заняв в августе долю в 82% в суммарном импорте Штатов. Лидером по продажам внутри объединения стала Франция, сократившая экспорт в США за месяц на 22%, до 169,1 миллиона долларов. В топ-5 также вошли Италия - 131,9 миллиона долларов (-24%), Испания - 30 миллионов (-1%), Португалия - 10,3 миллиона (-10%) и Германия - 5,6 миллиона (-14%).
Самым востребованным у американцев стало тихое вино в емкостях объемом до 2 литров - 232 миллиона долларов. Еще Штаты активно импортировали игристые вина (115,9 миллиона) и тихие в сосудах от 2 до 10 литров (2,8 миллиона).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Какое брать: вино России наносит Западу ответный удар
15 ноября, 08:00
 
В миреСШАИталияФранцияЕвросоюзРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала