Поставки вина из ЕС в США рухнули до минимума с 2022 года

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Импорт Соединенными Штатами вина из Евросоюза в августе этого года просел на пятую часть, достигнув минимальных значений за три с половиной года, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.

Так, за август этого года США приобрели у ЕС тихого и игристого вина на 351,6 миллиона долларов. Объемы закупок сократились как в месячном выражении - на 20%, так и в годовом - на 28%, достигнув таким образом минимума с февраля 2022 года.

Всего по итогам восьми месяцев этого года импорт Штатами европейских вин составил 3,64 миллиарда долларов, увеличившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом ЕС остался главным поставщиком вина в США, заняв в августе долю в 82% в суммарном импорте Штатов. Лидером по продажам внутри объединения стала Франция, сократившая экспорт в США за месяц на 22%, до 169,1 миллиона долларов. В топ-5 также вошли Италия - 131,9 миллиона долларов (-24%), Испания - 30 миллионов (-1%), Португалия - 10,3 миллиона (-10%) и Германия - 5,6 миллиона (-14%).