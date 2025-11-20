https://ria.ru/20251120/vino-2056285822.html
Поставки вина из ЕС в США рухнули до минимума с 2022 года
Поставки вина из ЕС в США рухнули до минимума с февраля 2022 года
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Импорт Соединенными Штатами вина из Евросоюза в августе этого года просел на пятую часть, достигнув минимальных значений за три с половиной года, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Так, за август этого года США приобрели у ЕС тихого и игристого вина на 351,6 миллиона долларов. Объемы закупок сократились как в месячном выражении - на 20%, так и в годовом - на 28%, достигнув таким образом минимума с февраля 2022 года.
Всего по итогам восьми месяцев этого года импорт Штатами европейских вин составил 3,64 миллиарда долларов, увеличившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом ЕС остался главным поставщиком вина в США, заняв в августе долю в 82% в суммарном импорте Штатов. Лидером по продажам внутри объединения стала Франция, сократившая экспорт в США за месяц на 22%, до 169,1 миллиона долларов. В топ-5 также вошли Италия - 131,9 миллиона долларов (-24%), Испания - 30 миллионов (-1%), Португалия - 10,3 миллиона (-10%) и Германия - 5,6 миллиона (-14%).
Самым востребованным у американцев стало тихое вино в емкостях объемом до 2 литров - 232 миллиона долларов. Еще Штаты активно импортировали игристые вина (115,9 миллиона) и тихие в сосудах от 2 до 10 литров (2,8 миллиона).