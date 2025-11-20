Рейтинг@Mail.ru
Минобороны сообщило подробности освобождения Веселого в Запорожской области - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 20.11.2025
Минобороны сообщило подробности освобождения Веселого в Запорожской области
Минобороны сообщило подробности освобождения Веселого в Запорожской области
Российские войска, освободившие Весёлое в Запорожской области, взяли под свой контроль более 15 квадратных километров, сообщили в Минобороны РФ.
Минобороны сообщило подробности освобождения Веселого в Запорожской области

Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские войска, освободившие Весёлое в Запорожской области, взяли под свой контроль более 15 квадратных километров, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Весёлого МО РФ сообщило ранее в четверг.
"Штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Весёлое в Запорожской области. Вместе с населенным пунктом под контроль перешёл крупный район обороны противника площадью более 15 квадратных километров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала ноября Весёлое стало пятым населённым пунктом, освобождённым военнослужащими 114-го мотострелкового полка, седьмым - силами 127-й мотострелковой дивизии и тринадцатым - подразделениями группировки войск "Восток".
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Веселое в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Веселое в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Веселое в Запорожской области
 
