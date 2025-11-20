https://ria.ru/20251120/veseloe-2056328638.html
Минобороны сообщило подробности освобождения Веселого в Запорожской области
Минобороны сообщило подробности освобождения Веселого в Запорожской области - РИА Новости, 20.11.2025
Минобороны сообщило подробности освобождения Веселого в Запорожской области
Российские войска, освободившие Весёлое в Запорожской области, взяли под свой контроль более 15 квадратных километров, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T15:05:00+03:00
2025-11-20T15:05:00+03:00
2025-11-20T15:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны сообщило подробности освобождения Веселого в Запорожской области
Минобороны: ВС РФ после освобождения Весёлого взяли под контроль более 15 кв км
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские войска, освободившие Весёлое в Запорожской области, взяли под свой контроль более 15 квадратных километров, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Весёлого МО РФ
сообщило ранее в четверг.
"Штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Весёлое в Запорожской области
. Вместе с населенным пунктом под контроль перешёл крупный район обороны противника площадью более 15 квадратных километров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала ноября Весёлое стало пятым населённым пунктом, освобождённым военнослужащими 114-го мотострелкового полка, седьмым - силами 127-й мотострелковой дивизии и тринадцатым - подразделениями группировки войск "Восток".