Северный флот получил два новых вертолета Ми-8МТВ-5М

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Северный флот получил два новых военно-транспортных вертолета Ми-8МТВ-5М, они прибыли в Арктику из Татарстана, сообщили в пресс-службе этого объединения.

"Во время перебазирования с вертолётного завода техника показала себя отлично. Новая система автопилота значительно облегчает пилотирование, в том числе в ночное время. Благодаря мощным силовым установкам упростился запуск. Прогреть кабину и оборудование можно прямо сразу, не запуская двигателей, особенно у нас на севере это очень актуально", - сказал командир вертолёта Ми-8МТВ-5М Даниил.