https://ria.ru/20251120/vens-2056400658.html
Вэнс заявил, что американцы не поддерживают "глупые войны" в мире
Вэнс заявил, что американцы не поддерживают "глупые войны" в мире - РИА Новости, 20.11.2025
Вэнс заявил, что американцы не поддерживают "глупые войны" в мире
РИА Новости / Динамика дня. Вэнс заявил, что американцы не поддерживают "глупые войны" в мире РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T18:33:00+03:00
2025-11-20T18:33:00+03:00
2025-11-20T18:33:00+03:00
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_25cda0221d465646aa32b98de5879fa5.jpg
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_06de4868a59367215bc457bb7edc2c54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша
Вэнс заявил, что американцы не поддерживают "глупые войны" в мире
Вэнс: США не поддерживают глупые войны в мире