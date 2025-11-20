Дрисколл и Зеленский договорились о сроках урегулирования, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Киеве договорился об агрессивных сроках движения вперед в процессе урегулирования конфликта на Украине, сообщил американский чиновник на условиях анонимности.
"Договорились об агрессивных сроках", - цитирует его слова газета Washington Post относительно достигнутых договоренностей по движению в направлении мира.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в четверг на фоне сообщений ряда СМИ о новом американском мирном плане по Украине подтвердила, что госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф работают над планом по урегулированию конфликта. Она отметила, что США в равной степени взаимодействовали с Москвой и Киевом при разработке плана, а также заверила, что кризис будет урегулирован, несмотря на критику и сомнения.
Американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил в среду, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным британской газеты Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.