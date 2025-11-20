Умеров вернулся на Украину, сообщил Шарий

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Рустем Умеров, уехавший из страны на фоне слухов о его причастности к коррупционному скандалу, вернулся на Украину, заявил в четверг украинский блогер Анатолий Шарий.

Позднее пресс-секретарь Умерова Диана Давитян в комментарии украинскому телеканалу "Общественное" подтвердила, что ее шеф вернулся на Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.