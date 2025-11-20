Рейтинг@Mail.ru
Умеров вернулся на Украину, сообщил Шарий
16:53 20.11.2025 (обновлено: 17:24 20.11.2025)
Умеров вернулся на Украину, сообщил Шарий
Умеров вернулся на Украину, сообщил Шарий - РИА Новости, 20.11.2025
Умеров вернулся на Украину, сообщил Шарий
в мире, украина, россия, тимур миндич, рустем умеров, анатолий шарий, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, Россия, Тимур Миндич, Рустем Умеров, Анатолий Шарий, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом, Дело Миндича
Умеров вернулся на Украину, сообщил Шарий

Шарий: уехавший на фоне коррупционного скандала Умеров вернулся на Украину

© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Рустем Умеров, уехавший из страны на фоне слухов о его причастности к коррупционному скандалу, вернулся на Украину, заявил в четверг украинский блогер Анатолий Шарий.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Умеров на фоне слухов о причастности к резонансному коррупционному скандалу продлил свою зарубежную командировку, которая должна была завершиться в воскресенье.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Золотой унитаз и сумки с деньгами": СМИ раскрыли детали скандала в Киеве
15 ноября, 18:43
"Вернулись. С Умеровым", - написал Шарий в Telegram-канале.
Позднее пресс-секретарь Умерова Диана Давитян в комментарии украинскому телеканалу "Общественное" подтвердила, что ее шеф вернулся на Украину.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Газ или медный таз: последняя гастроль Зеленского
19 ноября, 08:00
 
В мире, Украина, Россия, Тимур Миндич, Рустем Умеров, Анатолий Шарий, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом, Дело Миндича
 
 
