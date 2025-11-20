Рейтинг@Mail.ru
Украинцы распродают австрийскую военную экипировку - РИА Новости, 20.11.2025
03:38 20.11.2025 (обновлено: 09:53 20.11.2025)
Украинцы распродают австрийскую военную экипировку
2025-11-20T03:38:00+03:00
2025-11-20T09:53:00+03:00
австрия
в мире
украина
австрия
украина
2025
австрия, в мире, украина
Австрия, В мире, Украина
Украинцы распродают австрийскую военную экипировку

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украинцы распродают на сайте объявлений австрийскую военную экипировку, в том числе одежду, спальные мешки и даже военный берет, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.
На украинском сайте объявлений можно купить австрийскую военную экипировку. В категории "одежда" есть предложения о продаже брюк "ВС Австрии" за 1570 гривен (3000 рублей). Также предлагается джемпер за 350 гривен (671 рубль). Оба продавца подчеркивают оригинальность товаров.
Кроме того, продаются шерстяные стрелковые варежки "австрийской армии" за 250 гривен (480 рублей) и высокотехнологичные перчатки нового образца стоимостью 1580 гривен (2016 рублей). Продавец уточняет, что они "отлично работают даже в экстремальных условиях".
Помимо этого, на сайте есть объявления о продаже военных головных уборов, в том числе шерстяного берета за 350 гривен (671 рубль) и зимней военной шапки за 450 гривен (863 рубля). Оба продавца отмечают принадлежность товаров к уставной экипировке Австрии.
Цены на спальные мешки начинаются от 1000 гривен (1917 рублей) и доходят до 4000 гривен (7665 рублей). Авторы объявлений указывают, что такие мешки используются в австрийской армии.
АвстрияВ миреУкраина
 
 
