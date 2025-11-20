ДОНЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Украинские нацисты не скрывают своих злодеяний, заявила в 80-ю годовщину Нюрнбергского процесса РИА Новости омбудсмен российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.
"Историческая ответственность, о которой говорили отцы-основатели ООН, никуда не исчезла… Если нацистские преступники пытались скрывать свои злодеяния, то современные украинские каратели снимают свои "подвиги" на видео и хвастаются ими в социальных сетях… Это сознательная политика, основанная на той же идеологии расового превосходства и ненависти, что была осуждена в 1946 году", - сказала омбудсмен.
Она добавила, что спустя десятилетия наблюдается, как призраки прошлого обретают новую жизнь. На земле, политой кровью советских солдат-освободителей, возродилась идеология, которая считалась навсегда осужденной, отметила Колесник-Лавинская.
В четверг исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС.