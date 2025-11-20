Рейтинг@Mail.ru
Украинские нацисты не скрывают своих злодеяний, заявила омбудсмен - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:40 20.11.2025 (обновлено: 23:41 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/ukraina-2056459483.html
Украинские нацисты не скрывают своих злодеяний, заявила омбудсмен
Украинские нацисты не скрывают своих злодеяний, заявила омбудсмен - РИА Новости, 20.11.2025
Украинские нацисты не скрывают своих злодеяний, заявила омбудсмен
Украинские нацисты не скрывают своих злодеяний, заявила в 80-ю годовщину Нюрнбергского процесса РИА Новости омбудсмен российской администрации Харьковской... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T23:40:00+03:00
2025-11-20T23:41:00+03:00
германия
харьковская область
нюрнберг
виктория колесник-лавинская
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/2056459483.jpg?1763671265
https://ria.ru/20251120/ukraina-2056455282.html
https://ria.ru/20251120/tendentsiya-2056315734.html
германия
харьковская область
нюрнберг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, харьковская область, нюрнберг, виктория колесник-лавинская, оон
Германия, Харьковская область, Нюрнберг, Виктория Колесник-Лавинская, ООН
Украинские нацисты не скрывают своих злодеяний, заявила омбудсмен

Омбудсмен Колесник-Лавинская: украинские нацисты не скрывают своих злодеяний

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Украинские нацисты не скрывают своих злодеяний, заявила в 80-ю годовщину Нюрнбергского процесса РИА Новости омбудсмен российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.
"Историческая ответственность, о которой говорили отцы-основатели ООН, никуда не исчезла… Если нацистские преступники пытались скрывать свои злодеяния, то современные украинские каратели снимают свои "подвиги" на видео и хвастаются ими в социальных сетях… Это сознательная политика, основанная на той же идеологии расового превосходства и ненависти, что была осуждена в 1946 году", - сказала омбудсмен.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Режим Зеленского повторяет преступления нацистов, считает омбудсмен Сорока
Вчера, 23:02
Она добавила, что спустя десятилетия наблюдается, как призраки прошлого обретают новую жизнь. На земле, политой кровью советских солдат-освободителей, возродилась идеология, которая считалась навсегда осужденной, отметила Колесник-Лавинская.
В четверг исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Захарова заявила о тенденции прихода к власти на Западе потомков нацистов
Вчера, 14:34
 
ГерманияХарьковская областьНюрнбергВиктория Колесник-ЛавинскаяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала