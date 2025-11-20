Рейтинг@Mail.ru
Режим Зеленского повторяет преступления нацистов, считает омбудсмен Сорока - РИА Новости, 20.11.2025
23:02 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/ukraina-2056455282.html
Режим Зеленского повторяет преступления нацистов, считает омбудсмен Сорока
Режим Зеленского повторяет преступления нацистов, считает омбудсмен Сорока - РИА Новости, 20.11.2025
Режим Зеленского повторяет преступления нацистов, считает омбудсмен Сорока
Режим Владимира Зеленского повторяет преступления нацистов, осужденных в ходе Нюрнбергского процесса 80 лет назад, заявила РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T23:02:00+03:00
2025-11-20T23:02:00+03:00
в мире
анна сорока
владимир зеленский
нюрнбергский процесс
украина
украина
в мире, анна сорока, владимир зеленский, нюрнбергский процесс, украина
В мире, Анна Сорока, Владимир Зеленский, Нюрнбергский процесс, Украина
Режим Зеленского повторяет преступления нацистов, считает омбудсмен Сорока

Сорока: режим Зеленского повторяет действия нацистов, осужденных 80 лет назад

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 ноя – РИА Новости. Режим Владимира Зеленского повторяет преступления нацистов, осужденных в ходе Нюрнбергского процесса 80 лет назад, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока.
"Сегодня большая годовщина Нюрнбергского процесса, международного военного трибунала, который показал, что даже такие страшные преступления, как геноцид, агрессия, террор, пытки, истязания, все военные преступления, тоже могут и должны быть расследованы", - сказала Сорока.
Омбудсмен подчеркнула, что в тот момент благодаря Нюрнбергскому трибуналу все преступления были доказаны.
"Все обвинительные заключения были выданы на руки этим страшным преступникам, то есть всё было соблюдено даже в отношении этих нелюдей, злодеев, даже здесь были соблюдены необходимые нормы. И сегодня мы тоже говорим о том, что нам нужна справедливость, нужна объективность", - прокомментировала омбудсмен.
Она уточнила, что массовые захоронения мирных жителей, убитых нацистами в годы Великой Отечественной войны, как и тех, кто погиб от агрессии киевского режима, вселяют веру и надежду на то, что и сейчас виновные понесут справедливое наказание.
"Именно эти места дают нам определенное вдохновение стремиться к той справедливости, о которой я сегодня говорю, о том, чтобы все эти жертвы страшной войны стали немыми свидетелями на том трибунале, который будет произведен над кликой киевского режима и всеми теми, кто выполнял преступные приказы", - подытожила Сорока.
В четверг, 20 ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
В миреАнна СорокаВладимир ЗеленскийНюрнбергский процессУкраина
 
 
