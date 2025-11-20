ЛУГАНСК, 20 ноя – РИА Новости. Режим Владимира Зеленского повторяет преступления нацистов, осужденных в ходе Нюрнбергского процесса 80 лет назад, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока.

"Сегодня большая годовщина Нюрнбергского процесса, международного военного трибунала, который показал, что даже такие страшные преступления, как геноцид, агрессия, террор, пытки, истязания, все военные преступления, тоже могут и должны быть расследованы", - сказала Сорока

Омбудсмен подчеркнула, что в тот момент благодаря Нюрнбергскому трибуналу все преступления были доказаны.

"Все обвинительные заключения были выданы на руки этим страшным преступникам, то есть всё было соблюдено даже в отношении этих нелюдей, злодеев, даже здесь были соблюдены необходимые нормы. И сегодня мы тоже говорим о том, что нам нужна справедливость, нужна объективность", - прокомментировала омбудсмен.

Она уточнила, что массовые захоронения мирных жителей, убитых нацистами в годы Великой Отечественной войны, как и тех, кто погиб от агрессии киевского режима, вселяют веру и надежду на то, что и сейчас виновные понесут справедливое наказание.

"Именно эти места дают нам определенное вдохновение стремиться к той справедливости, о которой я сегодня говорю, о том, чтобы все эти жертвы страшной войны стали немыми свидетелями на том трибунале, который будет произведен над кликой киевского режима и всеми теми, кто выполнял преступные приказы", - подытожила Сорока.