Путин: политическое руководство Украины удерживает власть ради обогащения - РИА Новости, 20.11.2025
21:56 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/ukraina-2056443398.html
Путин: политическое руководство Украины удерживает власть ради обогащения
Путин: политическое руководство Украины удерживает власть ради обогащения
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Политическое руководство" Украины удерживает власть ради своего обогащения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года группа лиц - это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения", - сказал Путин в четверг на совещании с участием начальника Генштаба ВС РФ.
