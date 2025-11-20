В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.