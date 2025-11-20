Рейтинг@Mail.ru
Украина использует школу в Харьковской области как военкомат, заявил Ганчев
Специальная военная операция на Украине
 
18:07 20.11.2025
Украина использует школу в Харьковской области как военкомат, заявил Ганчев
Украина использует школу в Харьковской области как военкомат, заявил Ганчев

Виталий Ганчев
Виталий Ганчев
Виталий Ганчев. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинские власти используют здание школы в городе Первомайский Харьковской области как территориальный центр комплектования (военкомат), а здание местной администрации - для размещения военных, понимая, что такой объект может стать законной целью ВС РФ, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Мы также знаем, что подразделения центров комплектования в городе Первомайский используют школу №7 и здание местной администрации для размещения личного состава, понимая, что оно автоматически станет военным объектом и законной целью ВС РФ", - сообщил Ганчев.
Минобороны РФ ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала