Украина использует школу в Харьковской области как военкомат, заявил Ганчев

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинские власти используют здание школы в городе Первомайский Харьковской области как территориальный центр комплектования (военкомат), а здание местной администрации - для размещения военных, понимая, что такой объект может стать законной целью ВС РФ, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.