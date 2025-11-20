https://ria.ru/20251120/ukraina-2056392143.html
Украина использует школу в Харьковской области как военкомат, заявил Ганчев
Украина использует школу в Харьковской области как военкомат, заявил Ганчев - РИА Новости, 20.11.2025
Украина использует школу в Харьковской области как военкомат, заявил Ганчев
Украинские власти используют здание школы в городе Первомайский Харьковской области как территориальный центр комплектования (военкомат), а здание местной... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T18:07:00+03:00
2025-11-20T18:07:00+03:00
2025-11-20T18:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997257399_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_b96317d4d46eec43a0da1310a0fb9254.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997257399_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b882f3a1d0d0ca1df24535aeb452be4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Украина
Украина использует школу в Харьковской области как военкомат, заявил Ганчев
Ганчев: украинские власти используют школу в Первомайском как военкомат
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинские власти используют здание школы в городе Первомайский Харьковской области как территориальный центр комплектования (военкомат), а здание местной администрации - для размещения военных, понимая, что такой объект может стать законной целью ВС РФ, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Мы также знаем, что подразделения центров комплектования в городе Первомайский используют школу №7 и здание местной администрации для размещения личного состава, понимая, что оно автоматически станет военным объектом и законной целью ВС РФ
", - сообщил Ганчев
.
Минобороны РФ ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.