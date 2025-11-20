Bloomberg: план США по Украине предполагает снятие санкций с России

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Новый план США по разрешению конфликта на Украине предполагает отмену антироссийских санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
"Это предложение включает в себя <...> снятие санкций с России", — говорится в публикации.
При этом агентство не уточняет, о каких рестрикциях идет речь.
План США по урегулированию на Украине
Накануне портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:
- передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США;
- заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;
- официальное признание Крыма и Донбасса российскими;
- сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;
- запрет на размещение на Украине иностранных войск;
- отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;
- установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным.
По информации Reuters, Вашингтон дал понять Владимиру Зеленскому, что он должен принять план. CBS утверждает, что для обсуждения документа в страну прибыл министр американской армии Дэниел Дрисколл.
