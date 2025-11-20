https://ria.ru/20251120/ukraina-2056386666.html
Украина не могла бы проводить кибератаки без помощи НАТО, заявила Захарова
Украина не могла бы проводить кибератаки без помощи НАТО, заявила Захарова - РИА Новости, 20.11.2025
Украина не могла бы проводить кибератаки без помощи НАТО, заявила Захарова
Украина не могла бы проводить кибератаки против России без помощи НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T17:50:00+03:00
2025-11-20T17:50:00+03:00
2025-11-20T17:50:00+03:00
украина
россия
таллин
мария захарова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728467972_0:92:2995:1777_1920x0_80_0_0_82a13ce1a66e20313e7a77c667082c09.jpg
https://ria.ru/20251120/zaharova-2056363866.html
украина
россия
таллин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728467972_357:129:2914:2047_1920x0_80_0_0_01c1c9715dd960b43417e2386e4b1f70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, таллин, мария захарова, нато
Украина, Россия, Таллин, Мария Захарова, НАТО
Украина не могла бы проводить кибератаки без помощи НАТО, заявила Захарова
Захарова: Украина не могла бы проводить кибератаки против России без помощи НАТО
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Украина не могла бы проводить кибератаки против России без помощи НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По данным, на которые ссылается Захарова
, еще в 2022 году Украину
подключили к работе расположенного в Таллине
киберцентра НАТО
, отвечающего за "гибкую оборону" альянса. На деле, он является полигоном НАТО по отработке операций в киберпространстве против России
, отмечает она.
"Это лишнее свидетельство глубокой и непосредственной причастности НАТО к проводимым киевским режимом компьютерным атакам против нашей страны, которые вряд ли удались бы, и вообще вряд ли было бы возможно их осуществление без помощи западных кураторов. Здесь вопросов никаких нет", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, на базе упомянутого центра военные, хакеры и сотрудники спецслужб Украины обучаются осуществлению вредоносных операций в российском киберпространстве.