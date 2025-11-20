Рейтинг@Mail.ru
Украина не могла бы проводить кибератаки без помощи НАТО, заявила Захарова - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/ukraina-2056386666.html
Украина не могла бы проводить кибератаки без помощи НАТО, заявила Захарова
Украина не могла бы проводить кибератаки без помощи НАТО, заявила Захарова - РИА Новости, 20.11.2025
Украина не могла бы проводить кибератаки без помощи НАТО, заявила Захарова
Украина не могла бы проводить кибератаки против России без помощи НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T17:50:00+03:00
2025-11-20T17:50:00+03:00
украина
россия
таллин
мария захарова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728467972_0:92:2995:1777_1920x0_80_0_0_82a13ce1a66e20313e7a77c667082c09.jpg
https://ria.ru/20251120/zaharova-2056363866.html
украина
россия
таллин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728467972_357:129:2914:2047_1920x0_80_0_0_01c1c9715dd960b43417e2386e4b1f70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, таллин, мария захарова, нато
Украина, Россия, Таллин, Мария Захарова, НАТО
Украина не могла бы проводить кибератаки без помощи НАТО, заявила Захарова

Захарова: Украина не могла бы проводить кибератаки против России без помощи НАТО

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Украина не могла бы проводить кибератаки против России без помощи НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По данным, на которые ссылается Захарова, еще в 2022 году Украину подключили к работе расположенного в Таллине киберцентра НАТО, отвечающего за "гибкую оборону" альянса. На деле, он является полигоном НАТО по отработке операций в киберпространстве против России, отмечает она.
"Это лишнее свидетельство глубокой и непосредственной причастности НАТО к проводимым киевским режимом компьютерным атакам против нашей страны, которые вряд ли удались бы, и вообще вряд ли было бы возможно их осуществление без помощи западных кураторов. Здесь вопросов никаких нет", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, на базе упомянутого центра военные, хакеры и сотрудники спецслужб Украины обучаются осуществлению вредоносных операций в российском киберпространстве.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Захарова назвала коррупционный скандал на Украине следствием Евромайдана
Вчера, 16:45
 
УкраинаРоссияТаллинМария ЗахароваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала