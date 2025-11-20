Украина не могла бы проводить кибератаки без помощи НАТО, заявила Захарова

"Это лишнее свидетельство глубокой и непосредственной причастности НАТО к проводимым киевским режимом компьютерным атакам против нашей страны, которые вряд ли удались бы, и вообще вряд ли было бы возможно их осуществление без помощи западных кураторов. Здесь вопросов никаких нет", - сказала она в ходе брифинга.