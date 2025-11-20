В Раде прокомментировали решение Зеленского не увольнять Ермака

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Решение Владимира Зеленского не увольнять главу своего офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала приведет Украину к краху, атмосфера внутри страны накалена до предела, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее в четверг заявил, что Зеленский принял решение не увольнять Ермака.
"Если президент попытается скрыться и не примет решения (уволить Ермака – ред.), это может стать началом конца. Без преувеличения. Атмосфера у нас внутри накалена до предела. Снаружи тоже. И это на фоне ситуации на фронте, которая, в частности, вызвана не принятыми Зеленским решениями, и усиления внешнего давления на президента по капитуляции страны", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Украинский парламентарий Ирина Геращенко ранее сообщала, что партия "Европейская солидарность" на фоне коррупционного скандала на Украине зарегистрировала в Раде представление с требованием к Зеленскому уволить Ермака с поста главы его офиса, а Рустема Умерова - с должности секретаря совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что окружение Зеленского советует ему уволить Ермака в связи с разгоревшимся на Украине коррупционным скандалом.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
