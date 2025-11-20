Рейтинг@Mail.ru
17:10 20.11.2025
СМИ: Келлог решил, что слишком много чиновников занимаются Украиной
в мире
украина
сша
кит келлог
дональд трамп
украина
сша
в мире, украина, сша, кит келлог, дональд трамп
В мире, Украина, США, Кит Келлог, Дональд Трамп
СМИ: Келлог решил, что слишком много чиновников занимаются Украиной

Telegraph: Келлог считает, что слишком много чиновников США занимаются Украиной

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог пришел к выводу, что слишком много чиновников администрации американского лидера Дональда Трампа занимаются ситуацией на Украине, пишет британская газета Telegraph со ссылкой на источник.
"Келлог пришел к выводу, что на Украине работает слишком много чиновников администрации", - говорится в публикации.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на четыре источника сообщало, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог планирует в январе 2026 года покинуть администрацию главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
СМИ: план США по Украине включает возвращение России в мировую экономику
Вчера, 14:40
 
