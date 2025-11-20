https://ria.ru/20251120/ukraina-2056373578.html
СМИ: Келлог решил, что слишком много чиновников занимаются Украиной
Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог пришел к выводу, что слишком много чиновников администрации американского лидера Дональда Трампа... РИА Новости, 20.11.2025
СМИ: Келлог решил, что слишком много чиновников занимаются Украиной
Telegraph: Келлог считает, что слишком много чиновников США занимаются Украиной