На Украине ввели экстренные отключения электричества - РИА Новости, 20.11.2025
16:17 20.11.2025 (обновлено: 16:36 20.11.2025)
На Украине ввели экстренные отключения электричества
2025
На Украине ввели экстренные отключения электричества

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии
Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Экстренные отключения электричества введены в четверг на всей территории Украины, графики отключения света больше не действуют, сообщает украинское издание "Телеграф".
"На Украине начинаются экстренные отключения электроэнергии. Графики больше не действуют", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
План США предполагает отказ НАТО от идеи членства Украины, пишут СМИ
