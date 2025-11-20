https://ria.ru/20251120/ukraina-2056355647.html
На Украине ввели экстренные отключения электричества
На Украине ввели экстренные отключения электричества - РИА Новости, 20.11.2025
На Украине ввели экстренные отключения электричества
Экстренные отключения электричества введены в четверг на всей территории Украины, графики отключения света больше не действуют, сообщает украинское издание... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T16:17:00+03:00
2025-11-20T16:17:00+03:00
2025-11-20T16:36:00+03:00
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998544537_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d474812a6f4a8452350c3e5369c712e7.jpg
https://ria.ru/20251120/nato-2056336211.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998544537_125:0:2854:2047_1920x0_80_0_0_0cb1a1e04049749425d4b54b3497fe8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
На Украине ввели экстренные отключения электричества
На всей территории Украины ввели экстренные отключения электичества
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Экстренные отключения электричества введены в четверг на всей территории Украины, графики отключения света больше не действуют, сообщает украинское издание "Телеграф".
"На Украине
начинаются экстренные отключения электроэнергии. Графики больше не действуют", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.