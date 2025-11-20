Рейтинг@Mail.ru
Киев получает миллиарды за продвижение "антиценностей", заявила Захарова - РИА Новости, 20.11.2025
16:03 20.11.2025 (обновлено: 16:51 20.11.2025)
Киев получает миллиарды за продвижение "антиценностей", заявила Захарова
Киев получает миллиарды за продвижение "антиценностей", заявила Захарова - РИА Новости, 20.11.2025
Киев получает миллиарды за продвижение "антиценностей", заявила Захарова
Украина получает за продвижение "антиценностей" миллиарды, которые разворовываются, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на форуме "Без срока... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T16:03:00+03:00
2025-11-20T16:51:00+03:00
в мире
украина
нюрнберг
россия
мария захарова
владимир путин
манеж
музей победы
В мире, Украина, Нюрнберг, Россия, Мария Захарова, Владимир Путин, Манеж, Музей Победы, Дело Миндича, Германия, Киев, ООН, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия
Киев получает миллиарды за продвижение "антиценностей", заявила Захарова

Захарова: Киев получает и разворовывает миллиарды за продвижение антиценностей

Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украина получает за продвижение "антиценностей" миллиарды, которые разворовываются, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на форуме "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".
"Брюссельские элиты, затаскивая киевский режим в Европейский союз, молчат о вопиющей дискриминации <...> "некоренных народов", как они везде подчеркивают. <...> Осталось им только, знаете, придумать какие-то еще знаки <...>, что уже было сделано и за что, опять же, преступники здесь уже сидели, на этих самых скамейках Нюрнберга. <...> За эти самые антиценности киевский режим и получает сейчас миллиарды, которые, как мы видим, разворовываются", — сказала она.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Перепрошивание Украины в анти-Россию: история и современность
24 октября, 08:00

Сейчас на Украине в разгаре коррупционный скандал. Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению противоправных схем в энергетике. Бюро предъявило обвинения семи участникам преступной организации, в том числе соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Германа Галущенко, фигурирующего в деле, отстранили от должности министра юстиции. Бывший министр энергетики Светлана Гринчук подала в отставку.

Захарова отметила, что в России стараются остро не реагировать на слово "меньшинство" в контексте русскоязычного населения на Украине, однако заклеймить некоренным народом тех русских, которые столетиями живут там, — это "мощно".
Москва также обращает внимание на тревожную тенденцию прихода потомков нацистов к власти в Европе, добавила представитель МИД.
Помощник президента Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Мединский поддержал возвращение украинским городам русских названий
30 октября, 19:30
"Дошло до немыслимого: ФРГ продавила одну такую внучку защитника рейха на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН в год 80-летия Победы над нацистской Германией. Восседает сейчас там", — отметила она.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Украина сегодня — единственная страна, на законодательном уровне запретившая использование языка для значительной части населения.
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Институте Европы рассказали, как Украина становилась "анти-Россией"
25 июля, 02:37
 
В миреУкраинаНюрнбергРоссияМария ЗахароваВладимир ПутинМанежМузей ПобедыДело МиндичаГерманияКиевООНСергей ЛавровВерховная Рада УкраиныЕврокомиссия
 
 
