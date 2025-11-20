МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украина получает за продвижение "антиценностей" миллиарды, которые разворовываются, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на форуме "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".
"Брюссельские элиты, затаскивая киевский режим в Европейский союз, молчат о вопиющей дискриминации <...> "некоренных народов", как они везде подчеркивают. <...> Осталось им только, знаете, придумать какие-то еще знаки <...>, что уже было сделано и за что, опять же, преступники здесь уже сидели, на этих самых скамейках Нюрнберга. <...> За эти самые антиценности киевский режим и получает сейчас миллиарды, которые, как мы видим, разворовываются", — сказала она.
Перепрошивание Украины в анти-Россию: история и современность
24 октября, 08:00
Сейчас на Украине в разгаре коррупционный скандал. Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению противоправных схем в энергетике. Бюро предъявило обвинения семи участникам преступной организации, в том числе соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Германа Галущенко, фигурирующего в деле, отстранили от должности министра юстиции. Бывший министр энергетики Светлана Гринчук подала в отставку.
Мединский поддержал возвращение украинским городам русских названий
30 октября, 19:30
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Украина сегодня — единственная страна, на законодательном уровне запретившая использование языка для значительной части населения.