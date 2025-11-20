Рейтинг@Mail.ru
15:53 20.11.2025
Пример Украины показывает, что геополитика стала геобизнесом, заявил Вучич
в мире
украина
сербия
европа
александр вучич
владимир зеленский
оон
rafale
в мире, украина, сербия, европа, александр вучич, владимир зеленский, оон, rafale
В мире, Украина, Сербия, Европа, Александр Вучич, Владимир Зеленский, ООН, Rafale
Александр Вучич
Александр Вучич. Архивное фото
Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 20 ноя – РИА Новости. Пример Украины, которой предлагают покупать оружие на Западе за счет обсуждаемого изъятия российских активов, показывает, что геополитика стала геобизнесом, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Видите, как это идет с Украиной – окей, мы вам поможем, но купите наши (шведский многоцелевой истребитель Saab JAS 39 – ред.) Gripen, наши (французские самолеты – ред.) Rafale, а так как знаем, что у вас нет денег, это возьмете из тех резервов, которые мы отнимем у русских из этих 200 с лишним миллиардов, которые находятся в Европе, и этим заплатите. Поэтому геополитика превратилась в геобизнес", - сказал Вучич журналистам в четверг.
Президент Сербии сообщил 5 ноября, что обсудил по телефону с Владимиром Зеленским европейские перспективы Сербии и Украины, а также международную повестку.
В обращении к cогражданам 2 марта 2022 года президент Сербии сообщил, что власти страны по решению Совета национальной безопасности поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
СМИ раскрыли, что США требуют от Зеленского
Вчера, 08:25
 
