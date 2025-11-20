https://ria.ru/20251120/ukraina-2056306684.html
Украина передала России 30 тел погибших солдат, сообщил источник
Украина передала России 30 тел погибших солдат, сообщил источник - РИА Новости, 20.11.2025
Украина передала России 30 тел погибших солдат, сообщил источник
Украинская сторона в рамках стамбульских договоренностей передала России 30 тел погибших российских солдат, сообщил РИА Новости источник в российской... РИА Новости, 20.11.2025
Украина передала России 30 тел погибших солдат, сообщил источник
Украина в рамках стамбульских договоренностей передала тела 30 российских солдат