Украина передала России 30 тел погибших солдат, сообщил источник - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 20.11.2025
Украина передала России 30 тел погибших солдат, сообщил источник
Украина передала России 30 тел погибших солдат, сообщил источник
Украина передала России 30 тел погибших солдат, сообщил источник

Украина в рамках стамбульских договоренностей передала тела 30 российских солдат

© Фото опубликовано украинскими СМИОбмен тел погибших военных
Обмен тел погибших военных - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото опубликовано украинскими СМИ
Обмен тел погибших военных
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинская сторона в рамках стамбульских договоренностей передала России 30 тел погибших российских солдат, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе.
"Украинская сторона передала России 30 тел погибших российских солдат", - сказал источник.
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат ВСУ, сообщил источник
