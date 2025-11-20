Рейтинг@Mail.ru
В Раду внесли представление с призывом к Зеленскому снять Ермака и Умерова - РИА Новости, 20.11.2025
13:52 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/ukraina-2056301233.html
В Раду внесли представление с призывом к Зеленскому снять Ермака и Умерова
2025-11-20T13:52:00+03:00
2025-11-20T13:52:00+03:00
украина
россия
В Раду внесли представление с призывом к Зеленскому снять Ермака и Умерова

"Европейская солидарность" потребовала от Зеленского уволить Ермака и Умерова

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Партия "Европейская солидарность" на фоне коррупционного скандала на Украине зарегистрировала в Раде представление с требованием к Владимиру Зеленскому уволить Андрея Ермака с поста главы его офиса, а Рустема Умерова - с должности секретаря совета нацбезопасности и обороны (СНБО), сообщила украинский парламентарий Ирина Геращенко.
"Реагируя на самый громкий коррупционный скандал власти, "Европейская солидарность" зарегистрировала постановление с призывом к Зеленскому уволить с занимаемых должностей должностных лиц, которые дискредитируют главу государства своими действиями и могут быть причастными к так называемым "пленкам Миндича", в частности секретаря СНБО Умерова и руководителя офиса президента Украины Ермака", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Газ или медный таз: последняя гастроль Зеленского
19 ноября, 08:00
Она отметила, что парламент также должен потребовать от правительства решить вопрос об увольнении председателя государственной службы финансового мониторинга Украины Филиппа Пронина, председателей наблюдательных советов всех государственных предприятий, других должностных лиц, которые являются фигурантами так называемых "пленок Миндича".
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что окружение Зеленского советует ему уволить Ермака в связи с разгоревшимся на Украине коррупционным скандалом. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Зеленский может отправить в отставку руководителя своего офиса Андрея Ермака 20 ноября. Депутат Рады Марьяна Безуглая на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики на Украине призвала к чисткам в офисе Зеленского и отставке Ермака.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Золотой унитаз и сумки с деньгами": СМИ раскрыли детали скандала в Киеве
15 ноября, 18:43
 
