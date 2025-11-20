В Раду внесли представление с призывом к Зеленскому снять Ермака и Умерова

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Партия "Европейская солидарность" на фоне коррупционного скандала на Украине зарегистрировала в Раде представление с требованием к Владимиру Зеленскому уволить Андрея Ермака с поста главы его офиса, а Рустема Умерова - с должности секретаря совета нацбезопасности и обороны (СНБО), сообщила украинский парламентарий Ирина Геращенко.

Она отметила, что парламент также должен потребовать от правительства решить вопрос об увольнении председателя государственной службы финансового мониторинга Украины Филиппа Пронина, председателей наблюдательных советов всех государственных предприятий, других должностных лиц, которые являются фигурантами так называемых "пленок Миндича".

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что окружение Зеленского советует ему уволить Ермака в связи с разгоревшимся на Украине коррупционным скандалом. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Зеленский может отправить в отставку руководителя своего офиса Андрея Ермака 20 ноября. Депутат Рады Марьяна Безуглая на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики на Украине призвала к чисткам в офисе Зеленского и отставке Ермака.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.