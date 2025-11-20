Берлин продолжит помогать Киеву, несмотря на коррупционный скандал

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Берлин продолжит оказывать военную помощь Киеву, несмотря на коррупционный скандал, заявил министр иностранных дел Йоханн Вадефуль.
«
"Это не должно отвлекать нас от нашей позиции в целом. Мы стоим на стороне Украины. И только потому, что там есть обвинения в коррупции, мы не можем — и не будем — ослаблять нашу поддержку", — сказал он перед началом встречи глав МИД ЕС.
Министр также напомнил, что Германия недавно решила дополнительно увеличить размер помощи Киеву на три миллиарда евро.
«
"Общая сумма <...> в следующем году составит 12 миллиардов евро. И это еще раз абсолютно ясно дает понять нашу политическую позицию", — утверждает Вадефуль.
На прошлой неделе в бундестаге утвердили проект бюджета на 2026 год, согласно которому военная помощь Украине вырастет с 8,5 миллиарда до 11,5 миллиарда евро.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, коррупционный скандал вряд ли является внутренним делом Украины для американских и европейских налогоплательщиков, потому что деньги — внешние.
Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.
По словам депутата Рады Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Владимира Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов, которого уже арестовали.
Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Галущенко и Светлану Гринчук отправили в отставку с постов глав Минюста и Минэнерго.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.