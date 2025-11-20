Берлин продолжит помогать Киеву, несмотря на коррупционный скандал

«

"Это не должно отвлекать нас от нашей позиции в целом. Мы стоим на стороне Украины. И только потому, что там есть обвинения в коррупции, мы не можем — и не будем — ослаблять нашу поддержку", — сказал он перед началом встречи глав МИД ЕС.