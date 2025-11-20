Рейтинг@Mail.ru
Берлин продолжит помогать Киеву, несмотря на коррупционный скандал
15:43 20.11.2025 (обновлено: 18:08 20.11.2025)
Берлин продолжит помогать Киеву, несмотря на коррупционный скандал
Берлин продолжит помогать Киеву, несмотря на коррупционный скандал
Берлин продолжит оказывать военную помощь Киеву, несмотря на коррупционный скандал, заявил министр иностранных дел Йоханн Вадефуль. РИА Новости, 20.11.2025
в мире
украина
тимур миндич
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
германия
украина
германия
в мире, украина, тимур миндич, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), германия
В мире, Украина, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Германия
Берлин продолжит помогать Киеву, несмотря на коррупционный скандал

Глава МИД ФРГ Вадефуль: военная помощь Украине в 2026 году составит 12 млрд евро

Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Берлин продолжит оказывать военную помощь Киеву, несмотря на коррупционный скандал, заявил министр иностранных дел Йоханн Вадефуль.
"Это не должно отвлекать нас от нашей позиции в целом. Мы стоим на стороне Украины. И только потому, что там есть обвинения в коррупции, мы не можем — и не будем — ослаблять нашу поддержку", — сказал он перед началом встречи глав МИД ЕС.

Министр также напомнил, что Германия недавно решила дополнительно увеличить размер помощи Киеву на три миллиарда евро.
"Общая сумма <...> в следующем году составит 12 миллиардов евро. И это еще раз абсолютно ясно дает понять нашу политическую позицию", — утверждает Вадефуль.

На прошлой неделе в бундестаге утвердили проект бюджета на 2026 год, согласно которому военная помощь Украине вырастет с 8,5 миллиарда до 11,5 миллиарда евро.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, коррупционный скандал вряд ли является внутренним делом Украины для американских и европейских налогоплательщиков, потому что деньги — внешние.
Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.
По словам депутата Рады Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Владимира Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов, которого уже арестовали.
Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Галущенко и Светлану Гринчук отправили в отставку с постов глав Минюста и Минэнерго.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
В миреУкраинаТимур МиндичГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Германия
 
 
