Сотрудник военкомата в Киеве открыл огонь по мужчине, пишут СМИ

В опубликованной им видеозаписи заметны несколько человек в камуфлированной одежде - один из них бьет ногой по машине, второй поднимает руку в сторону убегавшего человека.

Позднее в киевском военкомате заявили, что их сотрудник стрелял не по мужчине, а "произвел несколько выстрелов из травматического оружия в землю". Второй же сотрудник военкомата, как утверждается, бил ногами по машине, не сдержав эмоций, в ответ на нападение со стороны гражданского.