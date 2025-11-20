Рейтинг@Mail.ru
Сотрудник военкомата в Киеве открыл огонь по мужчине, пишут СМИ
12:19 20.11.2025 (обновлено: 18:50 20.11.2025)
Сотрудник военкомата в Киеве открыл огонь по мужчине, пишут СМИ
Сотрудник военкомата в Киеве открыл огонь по гражданину, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.11.2025
в мире, киев, украина, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
Сотрудник военкомата в Киеве открыл огонь по мужчине, пишут СМИ

Сотрудник военкомата в Киеве открыл огонь по мужчине

© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Сотрудник военкомата в Киеве открыл огонь по гражданину, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Киеве сотрудник ТЦК (военкомата – ред.) открыл огонь по мужчине", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В опубликованной им видеозаписи заметны несколько человек в камуфлированной одежде - один из них бьет ногой по машине, второй поднимает руку в сторону убегавшего человека.
Позднее в киевском военкомате заявили, что их сотрудник стрелял не по мужчине, а "произвел несколько выстрелов из травматического оружия в землю". Второй же сотрудник военкомата, как утверждается, бил ногами по машине, не сдержав эмоций, в ответ на нападение со стороны гражданского.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
