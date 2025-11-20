https://ria.ru/20251120/ukraina-2056258802.html
Сотрудник военкомата в Киеве открыл огонь по мужчине, пишут СМИ
Сотрудник военкомата в Киеве открыл огонь по гражданину, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.11.2025
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Сотрудник военкомата в Киеве открыл огонь по гражданину, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Киеве
сотрудник ТЦК (военкомата – ред.) открыл огонь по мужчине", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В опубликованной им видеозаписи заметны несколько человек в камуфлированной одежде - один из них бьет ногой по машине, второй поднимает руку в сторону убегавшего человека.
Позднее в киевском военкомате заявили, что их сотрудник стрелял не по мужчине, а "произвел несколько выстрелов из травматического оружия в землю". Второй же сотрудник военкомата, как утверждается, бил ногами по машине, не сдержав эмоций, в ответ на нападение со стороны гражданского.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине
всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады
по правам человека Дмитрий Лубинец
ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.