https://ria.ru/20251120/ukraina-2056251039.html
СМИ раскрыли, что Киев может сделать из-за плана США по конфликту
СМИ раскрыли, что Киев может сделать из-за плана США по конфликту - РИА Новости, 20.11.2025
СМИ раскрыли, что Киев может сделать из-за плана США по конфликту
План США по урегулированию конфликта на Украине, вероятно, столкнется с жестким сопротивлением в Киеве и Европе, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T11:55:00+03:00
2025-11-20T11:55:00+03:00
2025-11-20T11:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
стив уиткофф
украина
марко рубио
киев
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054011891_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_301a28077cae40d2642d91078dca9138.jpg
https://ria.ru/20251120/kiev-2056211947.html
https://ria.ru/20251120/kallas-2056224711.html
сша
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054011891_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_cf28804addd346f4c63bc23cfac614b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, стив уиткофф, украина, марко рубио, киев, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Стив Уиткофф, Украина, Марко Рубио, Киев, Дональд Трамп
СМИ раскрыли, что Киев может сделать из-за плана США по конфликту
WSJ: план США по Украине может столкнуться с сопротивлением в Киеве и Европе
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. План США по урегулированию конфликта на Украине, вероятно, столкнется с жестким сопротивлением в Киеве и Европе, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на европейского чиновника.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации сообщал, что спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер участвовали в разработке нового плана США по урегулированию на Украине.
"Этот проект, ...вероятно, столкнется с жестким сопротивлением в Киеве и европейских правительствах", - говорится в публикации издания со ссылкой на европейское официальное лицо.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.