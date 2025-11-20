СМИ раскрыли, что Киев может сделать из-за плана США по конфликту

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. План США по урегулированию конфликта на Украине, вероятно, столкнется с жестким сопротивлением в Киеве и Европе, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на европейского чиновника.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации сообщал, что спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер участвовали в разработке нового плана США по урегулированию на Украине.

"Этот проект, ...вероятно, столкнется с жестким сопротивлением в Киеве и европейских правительствах", - говорится в публикации издания со ссылкой на европейское официальное лицо.

Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".