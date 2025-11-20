Рейтинг@Mail.ru
В Черниговской области уничтожили два украинских ЗРК "Стрела-10" - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:26 20.11.2025
В Черниговской области уничтожили два украинских ЗРК "Стрела-10"
безопасность, чернигов, черниговская область, сергей лебедев, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Чернигов, Черниговская область, Сергей Лебедев, Украина
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Два зенитно-ракетных комплекса "Стрела-10" с обслуживающим персоналом и цеха завода, где ремонтируют бронетехнику, поражены в Чернигове и области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, в Городне Черниговской области произошел "прилет по месту, где дислоцировались два зенитно-ракетных комплекса "Стрела-10" вместе с обслугой".
В самом Чернигове было три прилета, добавил он. "Известно о попадании в цеха Черниговского автозавода, где производится ремонт бронированной техники", - отметил Лебедев.
ВС России ударом Искандера уничтожили технику и до 20 военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Удар "Искандера" уничтожил боевиков и технику ВСУ в Черниговской области
9 августа, 13:25
 
