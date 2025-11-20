В Черниговской области уничтожили два украинских ЗРК "Стрела-10"

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Два зенитно-ракетных комплекса "Стрела-10" с обслуживающим персоналом и цеха завода, где ремонтируют бронетехнику, поражены в Чернигове и области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.