Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли цель визита генерала США на Украину - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:02 20.11.2025 (обновлено: 09:29 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/ukraina-2056198210.html
СМИ раскрыли цель визита генерала США на Украину
СМИ раскрыли цель визита генерала США на Украину - РИА Новости, 20.11.2025
СМИ раскрыли цель визита генерала США на Украину
Президент США Дональд Трамп направил на Украину министра армии Дэниела Дрисколла, чтобы тот представил Киеву разрабатываемый США план по урегулированию, пишет... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T09:02:00+03:00
2025-11-20T09:29:00+03:00
в мире
владимир зеленский
киев
сша
украина
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001582457_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_d9bb2cf75c43c886d604cb918ec425f8.jpg
https://ria.ru/20251120/rubio-2056194681.html
киев
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001582457_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2157e476f5fe55df6455e3ec1b210ed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, киев, сша, украина, дональд трамп
В мире, Владимир Зеленский, Киев, США, Украина, Дональд Трамп
СМИ раскрыли цель визита генерала США на Украину

Politico: Трамп направил Дрисколла на Украину для предоставления мирного плана

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДэниел Дрисколл
Дэниел Дрисколл - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дэниел Дрисколл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил на Украину министра армии Дэниела Дрисколла, чтобы тот представил Киеву разрабатываемый США план по урегулированию, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя администрации президента.
Ранее Politico сообщало, что США отправили в Киев делегацию во главе с Дрисколлом, у них запланирована встреча с Владимиром Зеленским.
"Поездка была организована быстро после встречи в Белом доме на прошлой неделе, на которой Трамп заявил, что Дрисколл, планировавший поездку на Украину в следующем месяце, должен стать посланником для Владимира Зеленского и его команды по этому плану", - пишет издание.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Рубио сделал заявление об окончании конфликта на Украине
08:16
 
В миреВладимир ЗеленскийКиевСШАУкраинаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала