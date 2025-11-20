Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, к чему приведет наказание Зеленского от Трампа
07:50 20.11.2025
На Западе раскрыли, к чему приведет наказание Зеленского от Трампа
На Западе раскрыли, к чему приведет наказание Зеленского от Трампа

Кошкович: сделка, которую США навяжут Киеву, ослабит европейские элиты

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мирное соглашение, которое президент США Дональд Трамп навяжет Украине, станет показательным наказанием Владимира Зеленского в назидание европейским элитам, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
"Есть реальная вероятность, что сделка, которую навяжут Киеву и "коалиции желающих", будет значительно хуже, чем аляскинская рамка. Это познавательно. Это предназначено для образовательных интересов. Либеральные глобалисты в Европе и Зеленский зашли слишком далеко, пытаясь играть с Трампом. Его терпение явно иссякало еще несколько недель назад. Он хочет убедиться, что подобные саботаж и детская кровавость никогда больше не повторятся", — отметил эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Европа объявила бунт против Трампа: Зеленский готов стоять до конца
Вчера, 08:00
По его мнению, это мирное соглашение также значительно ослабит европейские элиты, связанные с Брюсселем, которые вице-президент США Джей Ди Вэнс почти полгода назад на Мюнхенской конференции определил как настоящую угрозу для Европы.
По сообщению канала NBC, Трамп уже одобрил план из 28 пунктов по урегулированию на Украине.
Ранее портал Axios писал, что Вашингтон проводит "тайные консультации" с Москвой по разработке новой инициативы по разрешению украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов, среди которых признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, никаких новаций по мирному урегулированию на Украине не было с момента встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где они обсуждали эту тему.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Газ или медный таз: последняя гастроль Зеленского
Вчера, 08:00
 
