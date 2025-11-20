Рейтинг@Mail.ru
В США назвали причину активной работы над планом по Украине - РИА Новости, 20.11.2025
07:05 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/ukraina-2056190572.html
В США назвали причину активной работы над планом по Украине
В США назвали причину активной работы над планом по Украине

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Активная разработка администрацией президента США Дональда Трампа плана урегулирования конфликта на Украине связана со стремлением поймать Владимира Зеленского в наиболее уязвимом положении, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Эндрю Наполитано.
"Только через три недели ЕС в составе глав государств и правительств соберется в Брюсселе, чтобы принять решение о судьбе конфискованных российских государственных активов, замороженных в Европе. Так что время выбрано так, чтобы поймать Зеленского, когда он наиболее уязвим, и реализовать американский план до того, как европейцы соберутся с силами", — сказал эксперт.
В сложившихся реалиях, по мнению политолога, у главы киевского режима не остается возможности для маневра. Именно поэтому Зеленский будет вынужден принять навязанный Соединенными Штатами план мирного урегулирования.
"В свете их обоснованной веры в то, что с Дональдом Трампом можно заключить сделку, которая будет навязана европейцам и украинцам, если они этого не сделают, то конфликт будет продолжаться несколько дольше, пока в Киеве не произойдут перемены: либо Зеленского убьют, либо его сместят, либо он получит золотое рукопожатие и уедет наслаждаться своим награбленным богатством за границу", — резюмировал Доктороу.
Накануне издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что предлагаемый США план мирного урегулирования украинского конфликта предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, отказ Киева от Крыма и всего Донбасса, а также сокращение ВСУ.
