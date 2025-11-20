Рейтинг@Mail.ru
План Трампа по Украине соответствует предложениям Путина, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:46 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/ukraina-2056189395.html
План Трампа по Украине соответствует предложениям Путина, пишут СМИ
План Трампа по Украине соответствует предложениям Путина, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2025
План Трампа по Украине соответствует предложениям Путина, пишут СМИ
Новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине соответствует предложениям российского президента Владимира Путина, озвученным... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T06:46:00+03:00
2025-11-20T06:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035705984_0:0:1778:1000_1920x0_80_0_0_573be1087721a2589d258ccf091bbfcc.jpg
https://ria.ru/20251120/ukraina-2056185677.html
https://ria.ru/20251120/tramp-2056179071.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035705984_65:0:1713:1236_1920x0_80_0_0_889c39b99f32e841a35d541150714e51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
План Трампа по Украине соответствует предложениям Путина, пишут СМИ

WSJ: новый план Трампа по Украине соответствует предложениям Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине соответствует предложениям российского президента Владимира Путина, озвученным в ходе саммита лидеров двух стран на Аляске, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Элементы нового плана Трампа соответствуют тому, что Путин предложил во время встреч с (спецпосланником Стивом – ред.) Уиткоффом в августе и позднее на саммите с Трампом на Аляске", - говорится в публикации.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Киев по плану США должен будет отказаться от вступления в НАТО, пишут СМИ
05:48
Отмечается также, что Вашингтон при реализации возможного мирного соглашения полагается на заинтересованность Москвы в оживлении экономических отношений с Западом.
Американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Трамп одобрил план из 28 пунктов по урегулированию на Украине, пишут СМИ
04:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала