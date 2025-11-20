https://ria.ru/20251120/ukraina-2056188715.html
"Закончится трагедией": на Западе рассказали о решении Трампа по Украине
"Закончится трагедией": на Западе рассказали о решении Трампа по Украине - РИА Новости, 20.11.2025
"Закончится трагедией": на Западе рассказали о решении Трампа по Украине
Президента США Дональда Трампа могут обвинить в беспощадности по отношению к Украине, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен соцсети... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T06:34:00+03:00
2025-11-20T06:34:00+03:00
2025-11-20T06:36:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
вооруженные силы украины
гленн дизен
дмитрий песков
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149928/73/1499287357_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_a4a478707121bd330889da98eeceabcb.jpg
https://ria.ru/20251119/arest-2055905949.html
https://ria.ru/20251119/kiev-2055744046.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149928/73/1499287357_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7b29b4b2721f7ef7f07ddf16d5b05763.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, гленн дизен, дмитрий песков, nbc
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Гленн Дизен, Дмитрий Песков, NBC
"Закончится трагедией": на Западе рассказали о решении Трампа по Украине
Дизен: Трампа могут обвинить в жестокости в отношении Украины