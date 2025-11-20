Рейтинг@Mail.ru
"Закончится трагедией": на Западе рассказали о решении Трампа по Украине - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:34 20.11.2025 (обновлено: 06:36 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/ukraina-2056188715.html
"Закончится трагедией": на Западе рассказали о решении Трампа по Украине
"Закончится трагедией": на Западе рассказали о решении Трампа по Украине - РИА Новости, 20.11.2025
"Закончится трагедией": на Западе рассказали о решении Трампа по Украине
Президента США Дональда Трампа могут обвинить в беспощадности по отношению к Украине, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен соцсети... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T06:34:00+03:00
2025-11-20T06:36:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
вооруженные силы украины
гленн дизен
дмитрий песков
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149928/73/1499287357_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_a4a478707121bd330889da98eeceabcb.jpg
https://ria.ru/20251119/arest-2055905949.html
https://ria.ru/20251119/kiev-2055744046.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149928/73/1499287357_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7b29b4b2721f7ef7f07ddf16d5b05763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, гленн дизен, дмитрий песков, nbc
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Гленн Дизен, Дмитрий Песков, NBC
"Закончится трагедией": на Западе рассказали о решении Трампа по Украине

Дизен: Трампа могут обвинить в жестокости в отношении Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги США и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа могут обвинить в беспощадности по отношению к Украине, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен соцсети Х.
"Вскоре Трампа обвинят в жестких требованиях к Украине. Вините не Трампа, а людей, которые поддерживали переворот 2014 года, непрерывные эскалации и саботаж мирных соглашений. Было предсказуемо, что это закончится трагедией и что условия будут только ухудшаться", — отметил профессор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Европа объявила бунт против Трампа: Зеленский готов стоять до конца
Вчера, 08:00
Как сообщил канал NBC, Трамп уже одобрил план из 28 пунктов по урегулированию на Украине.
Ранее портал Axios писал, что Вашингтон проводит "тайные консультации" с Москвой по разработке нового плана по разрешению украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов, среди которых признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, никаких новаций по мирному урегулированию на Украине не было с момента встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где они обсуждали эту тему.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Киев не дотянет до весны: в США пытаются спасти рядового Трампа
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампВооруженные силы УкраиныГленн ДизенДмитрий ПесковNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала