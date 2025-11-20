https://ria.ru/20251120/ukraina-2056187787.html
Командиры обещают убивать боевиков ВСУ за уход с позиций
Командиры обещают убивать боевиков ВСУ за уход с позиций - РИА Новости, 20.11.2025
Командиры обещают убивать боевиков ВСУ за уход с позиций
Командование обещает убивать боевиков ВСУ за самовольное оставление позиций в Днепропетровской области, следует из радиоперехвата, имеющегося в распоряжении РИА РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T06:17:00+03:00
2025-11-20T06:17:00+03:00
2025-11-20T06:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
https://ria.ru/20251116/zelenskiy-2055317292.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Командиры обещают убивать боевиков ВСУ за уход с позиций
Командование ВСУ обещает убивать военных за самовольное оставление позиций