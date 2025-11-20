Рейтинг@Mail.ru
Командиры обещают убивать боевиков ВСУ за уход с позиций
Специальная военная операция на Украине
 
06:17 20.11.2025
Командиры обещают убивать боевиков ВСУ за уход с позиций
Командиры обещают убивать боевиков ВСУ за уход с позиций
Командование обещает убивать боевиков ВСУ за самовольное оставление позиций в Днепропетровской области, следует из радиоперехвата, имеющегося в распоряжении РИА РИА Новости, 20.11.2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Командиры обещают убивать боевиков ВСУ за уход с позиций

Командование ВСУ обещает убивать военных за самовольное оставление позиций

ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Командование обещает убивать боевиков ВСУ за самовольное оставление позиций в Днепропетровской области, следует из радиоперехвата, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
На записи слышно, как рядовой с позывным "Красный" докладывает, что группа его сослуживцев, включая его самого, разбежалась, покинув боевую позицию. В ответ командир требует, чтобы боевики ВСУ вернулись на позицию.
"Красный" заявляет, что не может этого сделать.
"Значит, мы вас просто сейчас поубиваем", – заключает командир.
