Командиры обещают убивать боевиков ВСУ за уход с позиций

ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Командование обещает убивать боевиков ВСУ за самовольное оставление позиций в Днепропетровской области, следует из радиоперехвата, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

На записи слышно, как рядовой с позывным "Красный" докладывает, что группа его сослуживцев, включая его самого, разбежалась, покинув боевую позицию. В ответ командир требует, чтобы боевики ВСУ вернулись на позицию.

"Красный" заявляет, что не может этого сделать.