Украина должна будет отказаться от членства в НАТО, пишут СМИ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украина, в соответствии с новым планом США по урегулированию, должна будет дать согласие на отказ от присоединения к НАТО по меньшей мере на несколько лет, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с этими предложениями.
"Украине придется дать согласие по меньшей мере на несколько лет на отказ от присоединения к Организации Североатлантического договора", - сообщает издание.
Согласно собеседникам издания, план появился после того, как президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам разработать новые стимулы для сторон с целью достижения соглашения.
Высокопоставленный чиновник администрации США заявил газете, что Трамп не видит своей задачей "возвращение территорий" Украине, а стремится к соглашению, которое положит конец боевым действиям.
Американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.