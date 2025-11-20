Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли фатальные последствия для Зеленского из-за недавнего скандала
05:04 20.11.2025
СМИ раскрыли фатальные последствия для Зеленского из-за недавнего скандала
СМИ раскрыли фатальные последствия для Зеленского из-за недавнего скандала
Владимир Зеленский начал терять поддержку ЕС, которая казалось непоколебимой, утверждается в статье издания Strategic Culture. РИА Новости, 20.11.2025
СМИ раскрыли фатальные последствия для Зеленского из-за недавнего скандала

SC: ЕС хочет убрать Зеленского, чтобы оправдать спонсирование Киева

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский начал терять поддержку ЕС, которая казалось непоколебимой, утверждается в статье издания Strategic Culture.
«
"Украина по-прежнему зависима от внешнего финансирования, но политический климат в ЕС изменился. Рядовой избиратель больше не приемлет миллиарды, отправляемые в Киев без прозрачности. Замена Зеленского <…> будет более приемлемой для европейских налогоплательщиков <…> и будет призвана восстановить политическую поддержку, которая больше не пользуется одобрением народа", — сообщается в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В США высказались о бегстве Зеленского после коррупционного скандала
03:30
03:30
По словам автора статьи, отказ держав Запада от безусловной поддержи Зеленского влечет за собой последствия для всей Украины, которая рискует в транзитный период потерпеть стратегическое поражение.
«
"Европейцы, находясь под внутренним давлением, ищут способ "перезагрузить" имидж Украины, заменив правительство на что-то более презентабельное. <…> Это поворотный момент, демонстрирующий усталость Запада от своего главного союзника на Востоке. Украина, которую называли "демократическим бастионом", теперь становится ареной для многомиллионных махинаций, внутренних распрей и иностранного вмешательства — взрывоопасной смеси в разгар войны", — резюмирует он.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Сийярто возмутился из-за трат денег ЕС на золотые унитазы на Украине
01:12
01:12

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к предпринимателю Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Владимира Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
СМИ: Европа готова пожертвовать Украиной ради России
17 ноября, 04:01
17 ноября, 04:01
На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Галущенко отстранили от должности министра юстиции. Раде предстоит утвердить его отставку, а также уход Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В скандальном деле о коррупции на Украине появилось имя Зеленского
Вчера, 10:56
Вчера, 10:56
 
