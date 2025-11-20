«

"Украина по-прежнему зависима от внешнего финансирования, но политический климат в ЕС изменился. Рядовой избиратель больше не приемлет миллиарды, отправляемые в Киев без прозрачности. Замена Зеленского <…> будет более приемлемой для европейских налогоплательщиков <…> и будет призвана восстановить политическую поддержку, которая больше не пользуется одобрением народа", — сообщается в материале.