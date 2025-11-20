Уиткофф начал работу над планом по Украине в октябре, пишут СМИ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф начал работать над новым планом США по урегулированию на Украине в конце октября после встречи со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Майами, сообщает газета Politico со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.