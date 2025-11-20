https://ria.ru/20251120/ukraina-2056177815.html
Пленный рассказал о нехватке патронов на военных полигонах ВСУ
Пленный рассказал о нехватке патронов на военных полигонах ВСУ - РИА Новости, 20.11.2025
Пленный рассказал о нехватке патронов на военных полигонах ВСУ
На украинских военных полигонах наблюдается острая нехватка патронов из-за отправки боеприпасов на фронт - это существенно ухудшает процесс боевой подготовки... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T04:09:00+03:00
2025-11-20T04:09:00+03:00
2025-11-20T04:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
ровно
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:316:3000:2004_1920x0_80_0_0_354b5e1eb09f34b9477345a6f59c63bd.jpg
https://ria.ru/20251119/vsu-2055927291.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ровно
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_328:0:3000:2004_1920x0_80_0_0_b6c8bba1b1df70d446e43899dc57f250.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ровно, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ровно, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал о нехватке патронов на военных полигонах ВСУ
На полигонах ВСУ наблюдается острая нехватка патронов
КУРСК, 20 ноя — РИА Новости. На украинских военных полигонах наблюдается острая нехватка патронов из-за отправки боеприпасов на фронт - это существенно ухудшает процесс боевой подготовки ВСУ, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Сидельник.
По его словам, боевую подготовку он проходил на полигоне в городе Ровно
. Как уточнил пленный, в те немногие разы, когда он обучался стрельбе, ему давали старый автомат Калашникова. Боевое слаживание войск, по словам Сидельника, отсутствует - вместо этого новоприбывшие выходят "два раза на полигон окопы копать".
"Говорили, нет там в наличии патронов - уходят на передовую", - объяснил Сидельник.
Как указал пленный, иностранные наемники проходят обучение отдельно от украинских военнослужащих.
"С ними (иностранными наемниками – ред.) некоторые ребята у меня на локации были. Они проходили учебку в разных зданиях и отдельно тренировались", - уточнил пленный.