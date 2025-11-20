Пленный рассказал о нехватке патронов на военных полигонах ВСУ

КУРСК, 20 ноя — РИА Новости. На украинских военных полигонах наблюдается острая нехватка патронов из-за отправки боеприпасов на фронт - это существенно ухудшает процесс боевой подготовки ВСУ, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Сидельник.

"Говорили, нет там в наличии патронов - уходят на передовую", - объяснил Сидельник.

"С ними (иностранными наемниками – ред.) некоторые ребята у меня на локации были. Они проходили учебку в разных зданиях и отдельно тренировались", - уточнил пленный.