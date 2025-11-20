Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал о нехватке патронов на военных полигонах ВСУ
20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:09 20.11.2025
Пленный рассказал о нехватке патронов на военных полигонах ВСУ
На украинских военных полигонах наблюдается острая нехватка патронов из-за отправки боеприпасов на фронт - это существенно ухудшает процесс боевой подготовки
Пленный рассказал о нехватке патронов на военных полигонах ВСУ

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
КУРСК, 20 ноя — РИА Новости. На украинских военных полигонах наблюдается острая нехватка патронов из-за отправки боеприпасов на фронт - это существенно ухудшает процесс боевой подготовки ВСУ, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Сидельник.
По его словам, боевую подготовку он проходил на полигоне в городе Ровно. Как уточнил пленный, в те немногие разы, когда он обучался стрельбе, ему давали старый автомат Калашникова. Боевое слаживание войск, по словам Сидельника, отсутствует - вместо этого новоприбывшие выходят "два раза на полигон окопы копать".
"Говорили, нет там в наличии патронов - уходят на передовую", - объяснил Сидельник.
Как указал пленный, иностранные наемники проходят обучение отдельно от украинских военнослужащих.
"С ними (иностранными наемниками – ред.) некоторые ребята у меня на локации были. Они проходили учебку в разных зданиях и отдельно тренировались", - уточнил пленный.
