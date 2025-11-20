Пушков заявил о черной точке для Зеленского

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Ситуация на фронте и в экономике Украины, а также уход спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога со своего поста сходятся в "черную точку" для Владимира Зеленского, все больше сигналов, что время не на стороне Киева, считает сенатор России Алексей Пушков.