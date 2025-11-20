Пушков заявил о черной точке для Зеленского

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Ситуация на фронте и в экономике Украины, а также уход спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога со своего поста сходятся в "черную точку" для Владимира Зеленского, все больше сигналов, что время не на стороне Киева, считает сенатор России Алексей Пушков.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на четыре источника сообщало, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог планирует в январе 2026 года покинуть администрацию главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.
"Итак, отступления на фронтах, все более сложная финансовая ситуация, коррупционный скандал, сильно подорвавший репутацию Зеленского, отказ Трампа передать Киеву "Томагавки", а теперь и уход Келлога — лоббиста Украины в Белом доме — все это сходится единовременно в одну "черную точку" для Зеленского. И эта черная середина ноября ноябрем не закончится. Все больше сигналов, что время не просто не на стороне Киева — время все сильнее разворачивается против него", — написал Пушков в Telegram-канале.
По словам сенатора, Келлог уходит, поскольку администрация Трампа представляется ему "недостаточно антироссийской и недостаточно прокиевской". Пушков отметил, что Келлог и прежде негативно относился к России, а затем стал активным лоббистом интересов Киева и позиций ЕС в Белом доме, но, видимо, не нашел у Трампа понимания и поддержки своих подходов.