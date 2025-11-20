Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме назвали урегулирование конфликта на Украине приоритетом Трампа - РИА Новости, 20.11.2025
01:55 20.11.2025
В Белом доме назвали урегулирование конфликта на Украине приоритетом Трампа
В Белом доме назвали урегулирование конфликта на Украине приоритетом Трампа
Дарья Буймова
Дарья Буймова
В Белом доме назвали урегулирование конфликта на Украине приоритетом Трампа

Белый дом: урегулирование на Украине остается приоритетом внешней политики США

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине остается приоритетом во внешней политике президента США Дональда Трампа, заявил замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер.
"Это тот вопрос, который президент продолжает ставить во главу угла в рамках нашей внешнеполитической цели, а именно - достижение урегулирования в войне Украины и России, чтобы мы могли достичь мира в Европе", - сообщил он в Белом доме.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
США будут склонять Зеленского принять соглашение с Россией, пишут СМИ
Вчера, 23:50
При этом американский чиновник отказался комментировать информацию относительно нового плана урегулирования украинского конфликта, отметив, что не располагает новостями по данному вопросу.
Американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
СМИ: близкий союзник Киева готовит мощный удар по Украине
18 ноября, 18:31
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампСтивен МиллерДмитрий Песков
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
