В Белом доме назвали урегулирование конфликта на Украине приоритетом Трампа

ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине остается приоритетом во внешней политике президента США Дональда Трампа, заявил замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер.

При этом американский чиновник отказался комментировать информацию относительно нового плана урегулирования украинского конфликта, отметив, что не располагает новостями по данному вопросу.