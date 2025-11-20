Рейтинг@Mail.ru
На Украине создадут временное правительство, уверена депутат Рады - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:37 20.11.2025 (обновлено: 10:07 20.11.2025)
На Украине создадут временное правительство, уверена депутат Рады
На Украине создадут временное правительство, уверена депутат Рады - РИА Новости, 20.11.2025
На Украине создадут временное правительство, уверена депутат Рады
Депутат верховной рады Анна Скороход считает, что на Украине будет создано временное правительство, которое подпишет соглашение по урегулированию конфликта с... РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
великобритания
тимур миндич
анна скороход
владимир зеленский
украина
россия
великобритания
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
в мире, украина, россия, великобритания, тимур миндич, анна скороход, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, вооруженные силы украины, дело миндича
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Тимур Миндич, Анна Скороход, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Вооруженные силы Украины, Дело Миндича
На Украине создадут временное правительство, уверена депутат Рады

Депутат Рады Скороход: Залужного могут сделать главой временного правительства

Здание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Депутат верховной рады Анна Скороход считает, что на Украине будет создано временное правительство, которое подпишет соглашение по урегулированию конфликта с Россией.
"Думаю, парламент немного покачает. Дальше будет увольнение (руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея – ред.) Ермака - это вопрос возможного самосохранения Зеленского. Дальше мы увидим условия мирного переговорного процесса... Дальше будет временное правительство… это будет правительство на несколько месяцев, которое подготовит страну к выборам, проведет переговорный процесс, подпишет мировое соглашение", - сказала Скороход в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция".
На митинге в Киеве протестующий потребовал объявить Зеленскому импичмент
В Киеве потребовали объявить Зеленскому народный импичмент
15 ноября, 16:18
По ее мнению, одним из кандидатов на пост главы временного правительства может быть посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
"Скорее всего вернется Залужный и наши западные партнеры очень видят его главой этого временного переходного правительства. Имеет ли шансы Петр Алексеевич (Порошенко, лидер партии "Европейская солидарность", эк-президент Украины – ред.)? Все возможно. Дадут ли? Не уверена. Будет ли это перезагрузкой? Точно нет", - отметила Скороход.
Ранее ряд депутатов Рады на фоне коррупционного скандала потребовали полной отставки кабмина Украины.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Владимир Зеленский
В Раде заявили, что Зеленскому придется пойти на условия США
00:34
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский
"Угроза изнутри". На Западе выступили с жестким предупреждением Зеленскому
Вчера, 19:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВеликобританияТимур МиндичАнна СкороходВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВооруженные силы УкраиныДело Миндича
 
 
