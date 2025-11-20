На Украине создадут временное правительство, уверена депутат Рады

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Депутат верховной рады Анна Скороход считает, что на Украине будет создано временное правительство, которое подпишет соглашение по урегулированию конфликта с Россией.
"Думаю, парламент немного покачает. Дальше будет увольнение (руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея – ред.) Ермака - это вопрос возможного самосохранения Зеленского. Дальше мы увидим условия мирного переговорного процесса... Дальше будет временное правительство… это будет правительство на несколько месяцев, которое подготовит страну к выборам, проведет переговорный процесс, подпишет мировое соглашение", - сказала Скороход в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция".
По ее мнению, одним из кандидатов на пост главы временного правительства может быть посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
"Скорее всего вернется Залужный и наши западные партнеры очень видят его главой этого временного переходного правительства. Имеет ли шансы Петр Алексеевич (Порошенко, лидер партии "Европейская солидарность", эк-президент Украины – ред.)? Все возможно. Дадут ли? Не уверена. Будет ли это перезагрузкой? Точно нет", - отметила Скороход.
Ранее ряд депутатов Рады на фоне коррупционного скандала потребовали полной отставки кабмина Украины.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.