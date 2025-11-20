Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили, что Зеленскому придется пойти на условия США - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:34 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/ukraina-2056158927.html
В Раде заявили, что Зеленскому придется пойти на условия США
В Раде заявили, что Зеленскому придется пойти на условия США - РИА Новости, 20.11.2025
В Раде заявили, что Зеленскому придется пойти на условия США
Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход считает, что Владимиру Зеленскому придется пойти на условия США по урегулированию конфликта на Украине, в противном РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T00:34:00+03:00
2025-11-20T00:34:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
анна скороход
дмитрий песков
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:862:2048:2014_1920x0_80_0_0_a2977c8009415b35490f0fc142df4de2.jpg
https://ria.ru/20251119/ssha-2056137979.html
https://ria.ru/20251118/podderzhka-2055818567.html
https://ria.ru/20251119/preduprezhdenie-2056106889.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:670:2048:2206_1920x0_80_0_0_1cbe40f927a0ca1edd4ecf2ec75f6f2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, анна скороход, дмитрий песков, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Анна Скороход, Дмитрий Песков, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
В Раде заявили, что Зеленскому придется пойти на условия США

Скороход: если Зеленский не примет условия США, найдут того, кто примет

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход считает, что Владимиру Зеленскому придется пойти на условия США по урегулированию конфликта на Украине, в противном случае найдут того, кто их примет.
"Он "на растяжке", тут ему не позавидуешь… Будет стоять вопрос, если он их (условия для урегулирования – ред.) не примет, то найдут другого, кто примет. Если президент не согласится на условия, которые предложат, вряд ли он получит поддержку, которую имел раньше, потому что немного пошли изменения во всех странах", - сказала Скороход в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция", отвечая на вопрос примет ли сейчас Зеленский условия США, которые ему диктуют.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
США указали Зеленскому, что Киев должен принять их план, сообщили СМИ
Вчера, 21:39
По ее мнению, после коррупционного скандала на Украине поддержки официального Киева в том объеме, который был, уже не будет.
"Даже рассматривается, если Зеленский не примет условия, рассматривается и. о. президента, который это все сделает", - добавила Скороход.
Американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
СМИ: близкий союзник Киева готовит мощный удар по Украине
18 ноября, 18:31
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"Угроза изнутри". На Западе выступили с жестким предупреждением Зеленскому
Вчера, 19:24
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийАнна СкороходДмитрий ПесковВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала