Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проверит условия содержания животных в зоопарке в Уфе - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/ufa-2056260939.html
Прокуратура проверит условия содержания животных в зоопарке в Уфе
Прокуратура проверит условия содержания животных в зоопарке в Уфе - РИА Новости, 20.11.2025
Прокуратура проверит условия содержания животных в зоопарке в Уфе
Прокуратура Советского района Уфы проверит условия содержания диких животных в закрытом передвижном зоопарке "Саванна" в уфимском парке имени Лесоводов,... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:26:00+03:00
2025-11-20T12:26:00+03:00
происшествия
уфа
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg
https://ria.ru/20241130/putin-1986654461.html
https://ria.ru/20240730/zhivotnye-1962992695.html
уфа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1920x0_80_0_0_5790ba927e873e78bde44c434f65b3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, россия
Происшествия, Уфа, Россия
Прокуратура проверит условия содержания животных в зоопарке в Уфе

Прокуратура проверит условия содержания животных в передвижном зоопарке в Уфе

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 20 ноя - РИА Новости. Прокуратура Советского района Уфы проверит условия содержания диких животных в закрытом передвижном зоопарке "Саванна" в уфимском парке имени Лесоводов, сообщили в прокуратуре Башкирии.
По информации надзорного ведомства, в интернете были обнаружены материалы, в которых сообщается о содержании диких животных в ненадлежащих, антисанитарных условиях в закрытом передвижном зоопарке "Саванна" в Уфе.
Кот - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Путин подписал закон о штрафах за неправильное содержание домашних животных
30 ноября 2024, 19:28
"Прокуратура Советского района города Уфы проверит соблюдение законодательства об ответственном обращении с животными, даст оценку действиям владельца бывшего зоопарка, в том числе в части исполнения требований в сфере земельных правоотношений. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале надзорного ведомства.
Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, рассказал, что около десяти лет назад уфимские власти предоставили передвижному зоопарку "Саванна" земельный участок в парке имени Лесоводов, но в данный момент договор о предоставлении участка не продлен.
"Дальнейшая судьба зоопарка пока не известна. Зоопарк лишен источника электричества, и сейчас животных обогревают генераторами", - сказал собеседник агентства.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что на территории уфимского парка имени Лесоводов в 2027 году начнут строить крупный зоопарк. По данным региональных властей, зоопарк для 130 животных и птиц разместят на площади более чем в 11 гектаров. На территории комплекса будут работать контактный зоопарк, детская и образовательная площадки, амфитеатр для проведения культурно-массовых мероприятий.
Катание на лошадях. - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В Госдуму внесли проект об урегулировании содержания прокатных животных
30 июля 2024, 18:18
 
ПроисшествияУфаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала