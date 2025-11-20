Прокуратура проверит условия содержания животных в зоопарке в Уфе

УФА, 20 ноя - РИА Новости. Прокуратура Советского района Уфы проверит условия содержания диких животных в закрытом передвижном зоопарке "Саванна" в уфимском парке имени Лесоводов, сообщили в прокуратуре Башкирии.

По информации надзорного ведомства, в интернете были обнаружены материалы, в которых сообщается о содержании диких животных в ненадлежащих, антисанитарных условиях в закрытом передвижном зоопарке "Саванна" в Уфе.

"Прокуратура Советского района города Уфы проверит соблюдение законодательства об ответственном обращении с животными, даст оценку действиям владельца бывшего зоопарка, в том числе в части исполнения требований в сфере земельных правоотношений. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале надзорного ведомства.

Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, рассказал, что около десяти лет назад уфимские власти предоставили передвижному зоопарку "Саванна" земельный участок в парке имени Лесоводов, но в данный момент договор о предоставлении участка не продлен.

"Дальнейшая судьба зоопарка пока не известна. Зоопарк лишен источника электричества, и сейчас животных обогревают генераторами", - сказал собеседник агентства.