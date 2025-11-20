https://ria.ru/20251120/udary-2056196347.html
В Курской области 16 тысяч человек остались без света после атаки ВСУ
В Курской области 16 тысяч человек остались без света после атаки ВСУ - РИА Новости, 20.11.2025
В Курской области 16 тысяч человек остались без света после атаки ВСУ
ВСУ нанесли удары по подстанциям в Курской области, после которых тысячи человек остались без света, сообщил губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости, 20.11.2025
В Курской области 16 тысяч человек остались без света после атаки ВСУ
