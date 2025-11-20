Рейтинг@Mail.ru
В Курской области 16 тысяч человек остались без света после атаки ВСУ - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:33 20.11.2025 (обновлено: 09:56 20.11.2025)
В Курской области 16 тысяч человек остались без света после атаки ВСУ
В Курской области 16 тысяч человек остались без света после атаки ВСУ - РИА Новости, 20.11.2025
В Курской области 16 тысяч человек остались без света после атаки ВСУ
ВСУ нанесли удары по подстанциям в Курской области, после которых тысячи человек остались без света, сообщил губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
рыльск
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
происшествия
рыльск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курской области 16 тысяч человек остались без света после атаки ВСУ

Хинштейн: три района остались без света после ударов ВСУ по курскому приграничью

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramУдар ВСУ по подстанции в Курской области. 20 ноября 2025
Удар ВСУ по подстанции в Курской области. 20 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Удар ВСУ по подстанции в Курской области. 20 ноября 2025
КУРСК, 20 ноя — РИА Новости. ВСУ нанесли удары по подстанциям в Курской области, после которых тысячи человек остались без света, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"В результате атаки без электричества остались более 16 тысяч человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. Рыльск уже подключили к резервным источникам", —написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в ближайшее время специалисты проведут инженерно-саперное обследование, чтобы установить все последствия, а работники энергетических служб постараются устранить неполадки как можно скорее.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Курской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРыльскКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
