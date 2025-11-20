Рейтинг@Mail.ru
В Приморье мужчину осудили на семь лет за убийство подруги из-за ревности - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/ubiystvo-2056210153.html
В Приморье мужчину осудили на семь лет за убийство подруги из-за ревности
В Приморье мужчину осудили на семь лет за убийство подруги из-за ревности - РИА Новости, 20.11.2025
В Приморье мужчину осудили на семь лет за убийство подруги из-за ревности
Житель Чугуевского района Приморья осужден на семь лет колонии за то, что 14 лет назад он из-за ревности убил подругу и закопал ее тело на своем участке,... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T09:44:00+03:00
2025-11-20T09:44:00+03:00
происшествия
чугуевский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20251118/zabajkale-2055868935.html
чугуевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чугуевский район
Происшествия, Чугуевский район
В Приморье мужчину осудили на семь лет за убийство подруги из-за ревности

В Приморском крае мужчину осудили на 7 лет за убийство подруги из-за ревности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя – РИА Новости. Житель Чугуевского района Приморья осужден на семь лет колонии за то, что 14 лет назад он из-за ревности убил подругу и закопал ее тело на своем участке, сообщает краевая прокуратура.
"Судом установлено, что в апреле 2011 года в селе Чугуевка между осужденным и его знакомой во время совместного распития спиртных напитков возник конфликт на почве ревности. В ходе ссоры мужчина нанес женщине удары кулаками, а затем несколько ударов ножом. Из показаний обвиняемого следовало, что после совершения преступления он избавился от тела, скинув его в одну из рек, расположенных на территории округа. В последующем подсудимый добровольно указал место захоронения останков на своем земельном участке", - говорится в сообщении.
Экспертизы подтвердили, что обнаруженные костные останки принадлежат потерпевшей.
"С учётом позиции прокурора суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отмечает прокуратура.
Приговор не вступил в законную силу.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Забайкалье мужчину осудили за убийство сына из самодельного оружия
18 ноября, 23:50
 
ПроисшествияЧугуевский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала