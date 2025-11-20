В Приморье мужчину осудили на семь лет за убийство подруги из-за ревности

"Судом установлено, что в апреле 2011 года в селе Чугуевка между осужденным и его знакомой во время совместного распития спиртных напитков возник конфликт на почве ревности. В ходе ссоры мужчина нанес женщине удары кулаками, а затем несколько ударов ножом. Из показаний обвиняемого следовало, что после совершения преступления он избавился от тела, скинув его в одну из рек, расположенных на территории округа. В последующем подсудимый добровольно указал место захоронения останков на своем земельном участке", - говорится в сообщении.