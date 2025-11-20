В Тюмени представили патриотический проект для школьников и студентов

Презентация проекта "Истоки патриотизма: опыт русской истории и культуры для школьной и студенческой молодежи" в рамках III Форума амбассадоров возможностей России в Тюмени

МОСКВА, 20 ноя – РИА новости. Лидеры студенческих организаций и объединений более 20 университетов, руководители центров АНО "Россия – страна возможностей", эксперты и представители региональной власти приняли участие в презентации проекта "Истоки патриотизма: опыт русской истории и культуры для школьной и студенческой молодежи". Мероприятие прошло в ТюмГУ в рамках III Форума амбассадоров возможностей России, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Форум - это площадка, где рождаются свежие идеи, раскрываются таланты и проявляются лидерские качества инициативных молодых людей. Вы – часть большой команды будущего нашей страны. В этом году на форум поступило рекордное количество заявок из 45 регионов, включая Херсонскую и Запорожскую области. Это доказывает, что проект известен, востребован и необходим. Участники, прошедшие отбор, это лидеры, способные решать масштабные задачи и внедрять новые идеи", – сказал в видеообращении губернатор Тюменской области Александр Моор.

Сегодня существует острая необходимость возрождения интереса в молодежной среде к достижениям русской культуры, к изучению истории многонационального народа России для формирования современной картины мира у молодого поколения, отметил руководитель проекта "Истоки патриотизма: опыт русской истории и культуры для школьной и студенческой молодежи" Александр Костюк.

"Проект, предполагающий создание современной образовательно-методической среды в гуманитарной составляющей образовательного и воспитательного процесса, направлен на реализацию основополагающих национальных ценностей: патриотизма, социальной солидарности, гражданственности, семейных ценностей, творческого труда", – подчеркнул он.

На форуме были представлены подготовленные в рамках проекта онлайн-курсы "Истоки патриотизма в истории возникновения русского театра", "Родина и родное в русской философии", "Русская история: истоки и многообразие патриотизма", "Истоки патриотизма в русской литературе", "Истоки патриотизма в русской живописи".

"Эти онлайн-курсы буквально недавно были размещены на ресурсах президентской платформы и, таким образом, оказались интегрированы в систему развития компетенций и формирования ценностей российского студенчества. Нам на форуме очень важно было "сверить часы" с коллегами, ведь после прохождения диагностики на платформе "Россия – страна возможностей" каждый студент получает персонализированные рекомендации в зависимости от результатов. Частью этих рекомендаций стали наши курсы, что для авторов курсов и всей команды проекта большая честь и ответственность", – рассказал руководитель экспертной группы проекта Игорь Жуковский.

За время реализации мероприятия в нем уже приняли участие более 10 тысяч студентов, в том числе очно – в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения, Московском государственном институте культуры, Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта, Тюменском государственном университете. Финальная презентация проекта пройдет в декабре в Нижнем Новгороде, на площадке Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина. После подведения итогов команда проекта представит созданные курсы и учебно-методические комплексы образовательным учреждениям высшего и среднего образования.