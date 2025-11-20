Рейтинг@Mail.ru
11:27 20.11.2025
Верховный суд Турции признал виновным мужа, лайкавшего других женщин
Верховный суд Турции признал виновным мужа, лайкавшего других женщин
Верховный суд Турции признал виновным мужа, лайкавшего других женщин

СТАМБУЛ, 20 ноя – РИА Новости. Верховный суд Турции признал виновным в разводе мужа, ставившего "лайки" другим женщинам в соцсетях, и обязал его выплатить бывшей супруге 500 тысяч лир (950 тысяч рублей) компенсации и ежемесячные алименты, сообщает телеканал Habertürk.
Супруга подала в Верховный суд на мужа в связи с разводом в суде города Кайсери.
"Супруга утверждала, что муж унижал ее, не давал денег, лайкал фотографии других женщин в социальных сетях и не был ей верен. Верховный суд утвердил решение суда в Кайсери и признал виновным в разводе мужа, который должен выплатить 500 тысяч лир (950 тысяч рублей – ред.) компенсации и 5 тысяч лир (9500 тысяч рублей) ежемесячно в виде алиментов", - сообщает телеканал.
Отмечается, что решение суда стало прецедентом и им будут руководствоваться в будущем решившиеся развестись пары.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В Москве оштрафовали мужчину за оскорбления бывшей жены
27 марта, 02:55
 
В миреКайсериТурция
 
 
